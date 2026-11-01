به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، کارشناس آتش‌نشانی شهرستان کلات گفت: این مار پس از مشاهده در محدوده شهری، توسط نیرو‌های آتش‌نشانی به‌صورت زنده‌گیری مهار شد.

محمد رضایی افزود: این اقدام با هدف حفظ ایمنی شهروندان و جلوگیری از آسیب به حیات‌وحش انجام شد.

وی ادامه داد: شهروندان در صورت مشاهده مار یا سایر جانوران وحشی، از نزدیک شدن و هرگونه اقدام خودسرانه خودداری کرده و موضوع را به آتش‌نشانی اطلاع دهند.