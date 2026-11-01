



به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،مستند «در دامنه آتشفشان» به کارگردانی مهدی آگاه‌منش و یحیی رضایی، روایتی از حضور ابراهیم حاتمی‌کیا در سرزمین شام است که قبل از ساخت اثر سینمایی به وقت شام صورت گرفته بود. این مستند برای نخستین‌بار در نوزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت به نمایش درمی‌آید.



این اثر محصول مشترک مرکز هنری رسانه‌ای نهضت و مرکز مستند حقیقت است و روز شنبه ۹ آبان‌ماه، در سالن ۸ پردیس سینمایی ملت اکران خواهد شد.