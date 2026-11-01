به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار سطح نارنجی اعلام کرد: امروز فعالیت سامانه بارشی در استان‌های لرستان، ایلام، غرب چهارمحال و بختیاری و شمال خوزستان تشدید می‌شود.

بر همین اساس، با توجه به احتمال آبگرفتگی معابر، جاری شدن سیلاب و طغیان رودخانه‌های فصلی، از هموطنان در این مناطق خواسته شده است از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.

همچنین سازمان هواشناسی برای استان‌های همدان، مرکزی، قم، تهران و ارتفاعات البرز مرکزی نیز افزایش ابر، رگبار و رعد و برق و برای استان‌های ساحلی خزر بارش پراکنده پیش‌بینی کرده است.