رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به فرمان رهبر معظم انقلاب به فرماندهان ارشد نظامی تاکید کرد: در برابر هرگونه تهدید، ما پاسخ فوری و حتی سخت‌تری خواهیم داد.

در برابر هر تهدیدی، پاسخ فوری و حتی سخت‌تری خواهیم داد

در برابر هر تهدیدی، پاسخ فوری و حتی سخت‌تری خواهیم داد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ایران در پیامی در فضای مجازی نوشت: فرمان رهبر خردمند و قاطع ایران، قطعی و غیرقابل مذاکره است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی افزود: در برابر هرگونه تهدید، ما پاسخ فوری و حتی سخت‌تری خواهیم داد، بدون هیچ محدودیتی و با طیف گسترده‌ای از اهداف.

آقای عزیزی در این پیام تصریح کرد: بدون شک، ما تعیین می‌کنیم که این جنگ چه زمانی به پایان می‌رسد، نه کسانی که در جنگ‌های تحمیلی گذشته شکست خوردند.