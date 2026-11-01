پیام وفاداری مردم فیروزکوه به راه شهید رهبر انقلاب در شب ۲۴۵

مردم ولایتمدار شهرستان فیروزکوه در دویست و چهل و پنجمین شب از تجمعات شبانه خود، با قلوب غم‌زده، اما اراده‌ای استوار، بر تداوم پیمان وفاداری به راه شهید رهبر انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (ره) تأکید کردند.