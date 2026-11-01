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مردم ولایتمدار شهرستان فیروزکوه در دویست و چهل و پنجمین شب از تجمعات شبانه خود، با قلوب غمزده، اما ارادهای استوار، بر تداوم پیمان وفاداری به راه شهید رهبر انقلاب، حضرت آیتالله خامنهای (ره) تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میدان شهرستان فیروزکوه شاهد حضور گسترده مردمی بود که در شب ۲۴۵ قرارهای شبانه، برای تجدید میثاق با آرمانهای شهید رهبر انقلاب گرد هم آمدند.
حاضران در این تجمع حماسی، ضمن ابراز اندوه عمیق در سوگ شهادت حضرت آیتالله خامنهای (ره)، تأکید کردند که این شهادت، اراده مردم را برای ایستادگی در مسیر انقلاب مستحکمتر کرده است.