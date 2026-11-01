به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ براساس گزارش مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسهٔ ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۱ در ساعت ۰۶:۱۱:۳۱ روز ۱۰ آبان ۱۴۰۵ به وقت محلی، حوالی نائین در استان اصفهان را لرزاند.

این زمین‌لرزه در طول جغرافیایی ۵۳.۱۴ و عرض جغرافیایی ۳۲.۷۶ و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است.

نزدیک‌ترین شهر‌ها به کانون زمین‌لرزه · ۱۲ کیلومتری نائین (اصفهان)،· ۴۴ کیلومتری تودشک (اصفهان) و ۵۷ کیلومتری عقدا (یزد) بوده است.

همچنین فاصلهٔ کانون این زمین‌لرزه تا مراکز استان‌ها ۱۳۸ کیلومتر تا اصفهان و ۱۴۹ کیلومتر تا یزد اعلام شده است.