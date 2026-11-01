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مرکز لرزهنگاری کشوری مؤسسهٔ ژئوفیزیک دانشگاه تهران:زمینلرزهای به بزرگی ۳.۱ ریشتر صبح امروز ۱۰ آبان ۱۴۰۵ حوالی نائین در استان اصفهان را لرزاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ براساس گزارش مرکز لرزهنگاری کشوری مؤسسهٔ ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمینلرزهای به بزرگی ۳.۱ در ساعت ۰۶:۱۱:۳۱ روز ۱۰ آبان ۱۴۰۵ به وقت محلی، حوالی نائین در استان اصفهان را لرزاند.
این زمینلرزه در طول جغرافیایی ۵۳.۱۴ و عرض جغرافیایی ۳۲.۷۶ و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است.
نزدیکترین شهرها به کانون زمینلرزه · ۱۲ کیلومتری نائین (اصفهان)،· ۴۴ کیلومتری تودشک (اصفهان) و ۵۷ کیلومتری عقدا (یزد) بوده است.
همچنین فاصلهٔ کانون این زمینلرزه تا مراکز استانها ۱۳۸ کیلومتر تا اصفهان و ۱۴۹ کیلومتر تا یزد اعلام شده است.