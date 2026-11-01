مردم شهرستان ری در دویست و چهل و پنجمین شب از تجمعات شبانه، ایستادگی ایران در برابر شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی و پیروزی در میدان‌های نبرد را نماد قدرت اراده ملی دانستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم شهرستان ری در ۲۴۵مین شب از قرارهای شبانه خود در میدان شهر ری، ضمن تأکید بر تداوم همبستگی ملی، به بررسی دستاوردهای دوران سخت تحریم‌ها پرداختند.

حاضران در این تجمع حماسی اظهار داشتند: اقتصاد ایران در سال‌های پرفراز و نشیب اخیر، با وجود قرار گرفتن تحت بی‌سابقه ترین تحریم‌های بین‌المللی، نه تنها دچار فروپاشی نشد، بلکه با اتکای به توانمندی جوانان و تکیه بر اقتصاد مقاومتی، پله‌های رشد و توسعه را پیمود.

میدان‌داران شهر ری همچنین با اشاره به اقتدار نظامی کشور، تأکید کردند: این مسیر توسعه و ایستادگی به جایی رسید که ایران اسلامی توانست در دو جنگ ۱۲ و ۴۰ روزه، در برابر دو قدرت اتمی جهان با صلابت ایستادگی کرده و پیروز میدان باشد.