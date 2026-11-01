مردم ولایتمدار شهرستان اسلامشهر در دویست و چهل و پنجمین شب از تجمعات شبانه خود، با تأکید بر حمایت تمام‌قد از نظام اسلامی، لزوم پاسخ قاطع به توطئه‌های دشمنان را خواستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میادین شهرستان اسلامشهر امشب بار دیگر شاهد حضور پرشور مردمی بود که در مسیر همبستگی و پایداری ایستاده‌اند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع حماسی، ضمن تأکید بر تداوم حمایت از نظام اسلامی، هرگونه توطئه دشمنان را با پاسخ قاطع مردمی پاسخ دادند. حاضران در این تجمع با اهتزاز پرچم‌های سرخ انتقام و پرچم جمهوری اسلامی ایران، پیام صریح خود را مبنی بر ایستادگی تا آخرین نفس برای دفاع از وطن و آرمان‌های انقلاب مخابره کردند.