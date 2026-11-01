مردم شهرستان رباط‌کریم در دویست و چهل و پنجمین شب حضور مستمر در خیابان‌ها، وحدت و انسجام ملی را مهم‌ترین دستاورد‌های مقاومت در برابر دشمنان دانستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تجمعات شبانه مردم شهرستان رباط‌کریم با حضور گسترده اقشار مختلف جامعه، در شب ۲۴۵ حضور در میدان‌ها ادامه یافت.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع حماسی، ضمن تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی، این همبستگی را کلید اصلی پیروزی در برابر توطئه‌های دشمنان دانستند. حاضران در این تجمع خاطرنشان کردند که ایستادگی و تداوم حضور در سنگر خیابان، علاوه بر ناامید ساختن دشمنان، رمز موفقیت و پیروزی کشور در جبهه اقتصادی تحمیلی است.