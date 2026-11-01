به گفته شاهد عینی و مصدوم حادثه، علت تصادف زنجیری و مرگبار دیشب، نهم آبان ماه در کیلومتر ۳۵ محور قدیم کاشان به قم انحراف خودروی پراید و حریق فوری و گسترده خودروها بوده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ جانشین فرماندهی پلیس راه استان اصفهان گفت: بر اساس گزارش‌های دریافتی، این حادثه دلخراش در ساعت ۱۹:۴۰ شنبه نهم آبان ماه و در کیلومتر ۳۵ محور قدیم کاشان به قم رخ داد و شدت تصادف به گونه‌ای بود که هر سه وسیله نقلیه درگیر در حادثه به سرعت دچار حریق شدند.

‌سرهنگ جهانبخش افزود: به دلیل شدت آتش‌سوزی و صدمات شدید وارده، ۹ نفر از رانندگان و سرنشینان در صحنه حادثه جان باختند.

به گفته وی نیرو‌های امدادی موفق شدند تنها یک مصدوم را از میان لاشه‌های خودرو‌ها بیرون کشیده و به مراکز درمانی منتقل کنند.

به گفته دکتر پهلوانی رییس بیمارستان شهید بهشتی کاشان طبق گزارش‌های اولیه، حال عمومی این مصدوم پس از اقدامات امدادی، مطلوب ارزیابی شده است.

‌مصدوم و شاهد عینی حادثه هم علت بروز این تصادف را انحراف یکی از خودرو‌های سواری (پراید) عنوان کرد که منجر به برخورد زنجیره‌ای و پرتاب خودرو‌ها به داخل یک پل شد.

وی گفت: شدت انفجار و آتش‌سوزی در لحظات اولیه، مانع از نجات بسیاری از سرنشینان شد.