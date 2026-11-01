به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سرهنگ "علی‌اصغر غلامزاده" با اعلام اینکه در پی رسیدگی به پرونده‌های سرقت و شناسایی اموال مسروقه، کشف یک دستگاه پراید سرقتی در دستور کار مأموران پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی، بررسی‌های تخصصی و پیگیری سرنخ‌های موجود، موفق به شناسایی و کشف خودرو شدند.

وی گفت: در این عملیات متهم دستگیر و خودروی مکشوفه برای بررسی‌های تکمیلی و طی مراحل قانونی به مقر انتظامی منتقل شد و رسیدگی به پرونده همچنان ادامه دارد.