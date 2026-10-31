استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌ های انرژی خورشیدی و گسترش محدوده شهری تبریز، خواستار ارائه برنامه عملیاتی برای تجهیز مدارس به صفحه های خورشیدی و بررسی الحاق روستاهای اطراف به این کلانشهر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،سرمست در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه آذربایجان شرقی اظهار کرد:در یک سال گذشته جهش خوبی در حوزه انرژی‌های خورشیدی در استان اتفاق افتاده است و با وجود محدودیت‌های جغرافیایی و اقلیمی باید توسعه نیروگاه‌های خورشیدی با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی افزود: احداث نیروگاه‌های خورشیدی در دانشگاه ها، شهرک‌های صنعتی و پشت بام منازل باید مورد توجه دستگاه‌های مسئول قرار گیرد و برای تجهیز مدارس به صفحه های خورشیدی نیز برنامه عملیاتی مشخصی ارائه شود.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به وضعیت توسعه شهری تبریز گفت:تبریز تنها کلانشهری است که به مرور زمان وسعت آن کاهش یافته است.

سرمست با تاکید بر اینکه سیاست مدیریت استان کوچک کردن تبریز نیست افزود: الحاق روستا‌های اطراف تبریز باید در دستور کار قرار گیرد تا زمینه توسعه متوازن و متناسب این کلانشهر فراهم شود.

وی همچنین با اشاره به اهمیت بافت تاریخی تبریز خاطرنشان کرد: در این حوزه مطالعات طرح جامع و مصوب باید ملاک عمل قرار گیرد و برای احیای بافت تاریخی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های این محدوده، برنامه ریزی و مطالعات لازم انجام شود.

استاندار آذربایجان شرقی خواستار ارائه نتایج این مطالعات و برنامه‌ها حداکثر تا دو هفته آینده در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان شد.

در این جلسه همچنین ۲۰ طرح سرمایه گذاری و تولیدی مطرح شده در کارگروه زیربنایی به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه آذربایجان شرقی رسید.