به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مردم ولایت‌مدار و انقلابی خراسان شمالی پس از ۲۴۵ شب حضور مستمر و ایستادگی در میدان، همچنان باروحیه حماسی در صحنه حاضرند و با استمرار این حضور، بر عزم و اراده راسخ خود برای ادامه مسیر و پاسداری از ارزش‌ها و آرمان‌های نظام اسلامی تأکید کردند.

این حضور گسترده و ماندگار، جلوه‌ای از وحدت، همدلی و وفاداری مردم این شهرستان به آرمان‌های انقلاب اسلامی و رهبری است و نشان می‌دهد عزم مردمی برای حرکت در مسیر عزت و سربلندی، خللی نخواهد یافت.