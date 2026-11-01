در پی تهدیدهای آمریکا و رژیم صهیونیستی و طرح حمله به تأسیسات هسته‌ای کشور،مردم لرستان هم خواستار بازنگری در دکترین دفاعی کشور هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛در پی تکرار تهدیدات آشکار آمریکا و رژیم صهیونیستی به حمله ی هسته‌ای و نابودی کشور، موجی از مطالبات مردمی و رسانه‌ای برای بازنگری در دکترین دفاعی ایران اسلامی شکل گرفته است.

مطالبه‌ای که بر ضرورت ایجاد بازدارندگی متناسب با تهدیدات هسته ی تأکید دارد و مردم ولایی و با بصیرت استان لرستان هم خواستار بازنگری در دکترین دفاعی کشور هستند.









