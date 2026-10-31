رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی از دستگیری یک سارق حرفه‌ای منزل و ۲ مالخر در تبریز خبر داد و گفت: اعضای این باند به ۲۰ فقره سرقت از منازل به ارزش ۲۵۰ میلیارد ریال اعتراف کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،سرهنگ محمدتقی سلطانی اظهار کرد: در پی وصول چندین فقره پرونده سرقت از منازل موضوع به‌ صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی آذربایجان شرقی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مراجع قضایی سه نفر از متهمان مرتبط با این سرقت‌ها را شناسایی کردند و در عملیاتی غافلگیرانه و منسجم آنها را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

وی ادامه داد: متهمان در بازجویی‌های انجام‌ شده به ۲۰ فقره سرقت از منازل به ارزش ۲۵۰ میلیارد ریال اعتراف کردند.

رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی با اشاره به کشف و استرداد بخشی از اموال مسروقه به مالباختگان خاطرنشان کرد:هر سه متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.