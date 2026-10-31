همزمان با آغاز سرمای فصل پاییز، کوچ پاییزه عشایر استان به مناطق قشلاقی خراسان شمالی و استان گلستان از ۱۰ آبان ماه آغاز خواهدشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، میثم وحیدی، مدیرکل امور عشایر خراسان شمالی گفت: همه‌ساله با فرارسیدن فصل پاییز و از نیمه آبان‌ماه ، حدود ۲ هزار خانوار عشایری استان کوچ پاییزه خود را به سمت مناطق قشلاقی آغاز می‌کنند.

وی افزود: برای تسهیل فرآیند کوچ و تأمین نیاز‌های جامعه عشایری، تمهیدات لازم در زمینه سوخت‌رسانی، توزیع نهاده‌های دامی و آبرسانی سیار پیش‌بینی و فراهم شده است تا عشایر در طول مسیر و در مناطق استقرار با مشکل مواجه نشوند.

وحیدی همچنین با تأکید بر رعایت ضوابط قانونی در کوچ مکانیزه ، از عشایری که قصد جابه‌جایی مکانیزه دام‌های خود را دارند، درخواست کرد: پیش از اقدام، مجوز‌های لازم را از اداره‌کل دامپزشکی خراسان شمالی دریافت کنند تا از بروز مشکلات احتمالی در فرآیند حمل‌ونقل و جابه‌جایی دام جلوگیری شود.

مدیرکل امور عشایر خراسان شمالی افزود: از عشایر محترم درخواست می‌شود قبل از کوچ حتما نسبت به بیمه دام‌های خود اقدام نمایند.