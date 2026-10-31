به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،سردار علی محمدی فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی در مراسم بزرگداشت روز نوجوان و بسیج دانش آموزی ضمن گرامیداشت یاد نوجوان حماسه ساز دوران دفاع مقدس گفت:تبعیت جوانان و نوجوانان از فرامین مقام معظم رهبری، ایمان، اراده، خودباوری و اعتقاد و باور دینی جوانان و نوجوانان در دوران دفاع مقدس رمز پیروزی ایرانیان بود.

وی افزود: جنگ‌های تحمیلی اخیر به جهانیان اثبات کرد به واقع ایران، ابرقدرت منطقه و یکی از کشور‌های قدرتمند دنیاست و تداوم این مسیر به تربیت نسل نو و دانش آموزان و آتیه سازان این مرز و بوم وابسته است که با تجهیز خود به علوم روز و تولید مایحتاج کشور بر پایه‌ علم و دانش نوین ایران قوی را بیش از پیش در عالم متجلی کنند.