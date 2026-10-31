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اوقات شرعی ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۲۱ جمادی الاول ۱۴۴۸ هجری قمری و یکم نوامبر ۲۰۲۶ میلادی است.
اذان صبح: ۵ و ۱۰ دقیقه
طلوع آفتاب: ۶ و ۳۱ دقیقه
اذان ظهر: ۱۱ و ۵۹ دقیقه
غروب آفتاب: ۱۷ و ۲۷ دقیقه
اذان مغرب: ۱۷ و ۴۴ دقیقه
نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۱۹ دقیقه
ذکر روز یکشنبه:
۱۰۰ مرتبه یا ذالجلال و الاکرام
حدیث روز:
امام على علیه السلام فرمود: حِراسَةُ النِّعَمِ فى صِلَةِ الرَّحِمِ.
حفظ نعمتها در صله رحم است. (تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص ۴۰۶، ح ۹۳۰۳)
احکام شرعی:
انتقال خون بین مسلمان و غیرمسلمان
سوال) آیا انتقال خون بین مسلمان و غیرمسلمان، جایز است یا نه؟
جواب) جایز است. (استفتائات مقام معظم رهبری)