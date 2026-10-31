اوقات شرعی ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۲۱ جمادی الاول ۱۴۴۸ هجری قمری و یکم نوامبر ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۵ و ۱۰ دقیقه

طلوع آفتاب: ۶ و ۳۱ دقیقه

اذان ظهر: ۱۱ و ۵۹ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۷ و ۲۷ دقیقه

اذان مغرب: ۱۷ و ۴۴ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۱۹ دقیقه

ذکر روز یکشنبه:

۱۰۰ مرتبه یا ذالجلال و الاکرام

حدیث روز:

امام على علیه السلام فرمود: حِراسَةُ النِّعَمِ فى صِلَةِ الرَّحِمِ.

حفظ نعمت‌ها در صله رحم است. (تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص ۴۰۶، ح ۹۳۰۳)

احکام شرعی:

انتقال خون بین مسلمان و غیرمسلمان

سوال) آیا انتقال خون بین مسلمان و غیرمسلمان، جایز است یا نه؟

جواب) جایز است. (استفتائات مقام معظم رهبری)