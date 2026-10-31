فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی با بیان اینکه پلیس امین و خدمتگزار مردم است گفت:در جنگ های تحمیلی اخیر حتی در روز‌های اوج جنگ که مراکز پلیس مورد حمله دشمن قرار می‌گرفت خدمت به مردم متوقف نشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،سردار محمدی در آیین تودیع و معارفه فرماندهی انتظامی شهرستان ورزقان با اشاره به اینکه ۲۴۵ روز است که مردم با لبیک به فرامین مقام معظم رهبری در کف خیابان هستند گفت:آنچه ملت ایران را در برابر دشمن زبون توانمند کرده است مثل همیشه حضور در صحنه و دشمن شناسی مردم بوده و در جنگ‌های تحمیلی اخیر مردم مبعوث شده در خیابان‌ها نشان دادند تا پای جان برای حفظ نظام و ارزش‌های آن خواهند ایستاد.

وی پلیس را امین و خدمتگزار مردم دانست و گفت:در جنگ های تحمیلی اخیر حتی در روز‌های اوج جنگ که مراکز پلیس مورد حمله دشمن قرار می‌گرفت خدمت به مردم متوقف نشد.

گفتنی است در این آیین سرهنگ منوچهر نوریان به عنوان فرماندهی جدید انتظامی شهرستان ورزقان معرفی و از خدمات سرهنگ خلیلی قدردانی شد.