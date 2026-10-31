دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: هنوز به نامه معاون رئیس‌ جمهور آمریکا پاسخی نداده‌ام؛ لحن آن‌ها به‌طور کامل تغییر کرده و این نشانه بسیار خوبی بوده که الحمدالله ملت ایران، پیروزی‌ و اقتدار خود را تثبیت کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرلشکر محسن رضایی با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری به پرسش‌ها درباره آخرین تحول‌های سیاسی و امنیتی منطقه و نشست چهارجانبه تهران، پاسخ گفت. مهم‌ترین سخنان سرلشکر رضایی در گفت‌وگو به این شرح است:

دبیر شورای عالی امنیت ملی: برای بسیاری در منطقه ثابت شد که آمریکا نه تنها امنیت‌ساز نیست، بلکه کانون ناامنی است.

سرلشکر رضایی: اگر صدای ملت ایران شنیده نشود، هیچ پیمانی بسته نمی‌شود و هیچ اتحادی در منطقه شکل نمی‌گیرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی: جنگ تحمیلی سوم نشان داد که ایران باید جایگاه خود را در هر نظم منطقه‌ای داشته باشد.

سرلشکر رضایی: وزیر دفاع عربستان به من گفت که اسرائیل بعد از ایران به سراغ ترکیه و بعد هم عربستان می‌رود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی: قدرت‌های خارجی باید از منطقه بیرون بروند و منطقه باید نظمی درون‌زا داشته باشد.

سرلشکر رضایی: بدون ایران، منطقه غرب آسیا امنیت نخواهد داشت.

دبیر شورای عالی امنیت ملی: هیچ فرد آمریکایی نیست که از حمله ارتش تروریست آمریکا به ایران ضرر نکرده باشد؛ حتی درآمد ثروتمندان آمریکایی هم کاهش داشته است.

سرلشکر رضایی: جمهوری اسلامی ایران از طریق آقای عراقچی، وزیر امور خارجه به آمریکایی‌ها به‌طور روشن پیام داد که به شما مشکوک هستیم، چون شما می‌خواهید مذاکره کنید، اما نقشه دارید تا پس از انتخابات به ایران حمله کنید.

دبیر شورای عالی امنیت ملی: آمریکا در پاسخ سوم به ایران از طریق میانجی‌ها اعلام کرده است که آمادگی دارد تا ۷ شرط ایران را بپذیرد.

سرلشکر رضایی: دیپلماسی را جدی می‌دانیم، اما از حقوق ملت ایران عقب‌نشینی نمی‌کنیم.

دبیر شورای عالی امنیت ملی: اگر ترامپ تنبیه نشود، احتمال حمله هر کشوری به ایران هست و جنگ باید به گونه‌ای تمام شود که کسی جرأت حمله به ایران را نداشته باشد.

سرلشکر رضایی: می‌گویند که ایران یک چیزی دارد، بله ما یک چیزی داریم و اگر جنگ آغاز شد، ما شاخ‌های آمریکا را می‌شکنیم.

دبیر شورای عالی امنیت ملی: با قدرت در تنگه هرمز حضور داریم.

سرلشکر رضایی: امنیت ملی هر ایرانی، خط قرمز است و هیچ عاقلی در دنیا درباره امنیت ملی کشور خود سهل‌انگاری نمی‌کند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی: در صورت وقوع جنگ، منتظر دفاع افتخارآمیز نیرو‌های مسلح و ضربه‌های هولناک به دشمن باشید.

سرلشکر رضایی: آمریکا باید حقوق ملت ایران را بپذیرد، به رسمیت بشناسد و بعد وارد بحث هسته‌ای شود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی: منتظر آخرین پاسخ آمریکایی‌ها هستیم.

سرلشکر رضایی: هیچ تغییری در شرط‌های هفتگانه ایران ایجاد نشده است و آمریکا باید همه آن را بپذیرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی: رافائل گروسی، مزدور رژیم صهیونی است و همه مسائل ما از زمان او آغاز شد.

سرلشکر رضایی: هنوز پاسخی به نامه ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا نداده‌ام.

دبیر شورای عالی امنیت ملی: لحن آمریکا نسبت به نامه قبلی به‌طور کامل تغییر کرده و این نشانه بسیار خوبی از تثبیت پیروزی و اقتدار ملت ایران است.

سرلشکر رضایی: ملت ایران درباره تغییر دکترین هسته‌ای ایران مطالبه‌هایی دارد؛ بحث‌هایی برای تغییر این دکترین هسته‌ای هست، اما تصمیم جدیدی برای آن گرفته نشده است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی: اثر وحدت و انسجام ملی، کمتر از موشک‌ها نیست.

متن کامل سخنان سرلشکر محسن رضایی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری به این شرح است:

سؤال: در تهران نشست چهارجانبه‌ای را برگزار کردیم، با حضور مقام‌های سه کشور عربستان، پاکستان و ترکیه که خیلی مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. این نشست، چرا و با چه هدف‌هایی برگزار شد و چقدر به آن هدف‌ها رسید؟

سرلشکر رضایی: بعد از پیروزی‌های ملت ایران در جنگ‌های اخیر، ۱۲ روزه، ۴۰ روزه، ۱۷ روزه و شکست‌های سنگینی که امریکا متحمل شد، برای بسیاری ثابت شد که امریکایی‌ها نه تنها امنیت ساز نیستند، بلکه کانون ناامنی هستند. به ویژه تجاوز‌های نامشروع اسرائیل به لبنان و سوریه و غزه و اردن که روی داد، یک سؤال مهمی در اثر پیروزی‌های ملت ایران ایجاد شد که نظم آینده این منطقه چه است، ترتیب‌های امنیتی برای اداره این ۲۵ کشوری که در غرب آسیا هستند، چه نوع امنیتی است و چگونه به وجود می‌آید.

در کنار این سؤال، یک برداشت جدیدی در حال شکل گیری است که امریکا در سال‌های آینده احتمالاً از منطقه خواهد رفت. چه کسانی جایگزین امریکا خواهند بود، آیا چین است، روسیه است یا خود کشور‌های منطقه هستند، آیا اسرائیل می‌تواند یک هژمونی نیابتی را برای امریکا درست کند؛ بنابراین دو سؤال خیلی مهم به وجود آمده که علت ایجاد این دو سؤال، مقاومت ملت ایران و شکست سنگینی بوده که امریکا خورده و ناتوانی‌هایی که دچار آن شده است.

خود این، اول نشان‌دهنده عظمت ملت ایران است، یعنی ملت ایران توانایی این را دارد که سرنوشت ابرقدرت‌ها را تعیین کند و تکلیف آن‌ها را تعیین کند. این‌ها به دنبال این بودند که در دل ملت ایران ترس بیندازند، ملت ایران یک تودهنی بزرگی به آن‌ها زد که پیامد‌ها و پس‌لرزه‌های این مقاومت، سراسر اروپا را گرفته است که من در مصاحبه به این صحبت‌هایی که مکرون و صدراعظم آلمان کرده‌اند، اشاره خواهم کرد. چند تحرک الان شروع شده، یک تحرک این است که روبیو به ایتالیا رفت و کلید بازگشت اروپا با محوریت انگلیس را در غرب آسیا به جای امریکا زد. دوم اینکه چین و کشور‌های دیگر در شرق جهان، در آسیا هم به دنبال این هستند که به یک طریقی وارد این منطقه شوند. خود ترامپ هم علاوه بر اسرائیل به نتیجه رسیده بود که آیا نمی‌شود از کشور‌هایی که رابطه دوستانه‌ای با امریکا دارند، یک جایگزینی را درست کنند و به دنبال این بودند که یک پیمان‌هایی را به وجود بیاورند.

همه این تلاش‌ها در یک و دو سال اخیر نشان داده شد که اگر صدای ملت ایران شنیده نشود، هیچ پیمانی پا نمی‌گیرد، هیچ اتحادی شکل نمی‌گیرد. بنابراین در هر ترتیب امنیتی که می‌خواهد شکل بگیرد، باید ایران جایگاه خود را داشته باشد. به همین علت، ما از این دوستان دعوت نکرده بودیم، خودشان تقاضا کردند تا بیایند و ما را ببینند تا درباره ترتیب‌های منطقه‌ای با هم صحبت کنیم. در صحبت‌ها هم نه از پیمان مکه صحبت شد، نه از مسئله یمن صحبت شد، در مسائل رسمی همه صحبت این بود که ترتیب‌های آینده منطقه چگونه باید باشد.

سؤال: موضع همه درباره رژیم صهیونی چگونه بود؟

سرلشکر رضایی: جزو چیز‌های جالب این بود که من فکر کردم این‌ها حزب اللهی‌تر از خیلی از دوستان ما شدند! آن‌قدر قاطع علیه اسرائیل حرف زدند، آقای امیرخالد گفت که بعد از شما اسرائیل به سراغ ترکیه می‌رود و بعد به سراغ ما و عربستان می‌آید. آقای ابراهیم کالین، رئیس سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی ترکیه؛ آقای عاصم منیر (فرمانده ارتش پاکستان) هم درباره تهدید اسرائیل و پیوندی که بین هندو‌ها و یهودی‌ها درست می‌شود علیه مسلمان‌ها و پاکستان، صحبت کرد. حرف‌هایی که مبتنی بر یک اطلاعات و نگرانی‌هایی است که از آینده اسرائیل درباره خودشان دارند. همین هم موجب شد که توانستیم به یک جمع‌بندی خوبی برسیم و یک دو سه و چهار را مشخص کردیم و اولویت دفاع از مسلمین در برابر اسرائیل از جنوب لبنان و جنوب سوریه، مسئله غزه و کرانه غربی را با هم صحبت کردیم.

اطلاعیه‌ای که دادیم، این بود که در اولین نشست چهار کشور، پیرامون ترتیب‌های منطقه‌ای صحبت شد. قرار شد تا این نشست‌ها ادامه پیدا کند و وزیران خارجه این سه کشور باز هم به ایران می‌آیند. در واقع، نشست تهران به یک ترتیب جدید در منطقه تبدیل می‌شود، ما هم همین را می‌خواهیم، ما معتقد هستیم که قدرت‌های خارجی باید از منطقه بیرون بروند و خود کشور‌های منطقه، امنیت خود را حفظ کنند. من، توضیح‌هایی دادم که چرا وحدت مهم است برای امنیت و چرا تفرقه موجب ناامنی می‌شود و یک سیری را از زمان شوروی و امریکا و انگلیس و همچنین کشور‌های دیگر که از بیرون منطقه می‌آمدند و بساط خود را پهن و منافع کشور‌های منطقه را برای منافع خود پایمال می‌کردند یا تسویه‌حسابی که بین قدرت‌ها وجود داشت، گفتم. بحث‌های خوبی در این سه، چهار ساعت، انجام و یک پایه خوبی برای آینده امنیت منطقه گذاشته شد.

سؤال: در واقع، مقاومت ملت ایران باعث ایجاد یک تغییر رویکرد منطقه‌ای نسبت به درون‌زا و برون‌زا بودن امنیت در منطقه شده است؟

سرلشکر رضایی: بله همین‌طور است. یعنی در حقیقت یک نظم نوین منطقه‌ای اگر این‌طور بتوانیم تعبیر کنیم، نظم نوین منطقه به صورت درون‌زا و بدون دخالت کشور‌های بیرون از این منطقه. این می‌تواند قواعد و اصول خاص خود را داشته باشد. من برای آن‌ها توضیح دادم که ما چگونه امریکا را شکست داده‌ایم، اهدافشان چه بود، نقشه‌هایشان را توضیح دادم، خودشان هم اطلاعاتی داشتند، اما با جزئیاتی که من گفتم، بیشتر توجیه شدند.

در حقیقت ثابت شد که وقتی کشوری مثل ایران می‌تواند جلوی ۵ هزار پرواز از ناتو به منطقه و همه ارتش امریکا و اسرائیل بایستد، یک کشوری مثل ایران، اگر چهار کشور همه با هم باشیم، قدرت ما خیلی بیشتر از این می‌شود و می‌توانیم امنیت پایدار در منطقه به‌وجود بیاوریم. به نظر من مشخص شد که ایران جایگاه خوبی در آینده منطقه دارد و بدون ایران به هیچ‌وجه امنیت به وجود نمی‌آید. به‌طور حتم باید در هر ترتیبی که ساماندهی می‌شود، ایران حضور داشته باشد.

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