استاندار خوزستان با اشاره به توقف فعالیت تجاری حدود ۲۵۰ لنج و بیکاری هزاران نفر در هندیجان، از تدوین راهکار اضطراری و تغییر کاربری موقت این لنج‌ها به صیادی با هماهنگی سازمان توسعه تجارت و شیلات کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده، روز شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵ در جلسه بررسی مشکلات لنج‌داران گفت: حدود ۲۵۰ لنج در هندیجان وجود دارد که با احتساب حدود ۱۰ خدمه برای هر لنج، جمعیتی نزدیک به ۲ هزار و ۵۰۰ نفر را شامل می‌شوند و از اسفند سال گذشته تاکنون عملاً نتوانسته‌اند کار تجاری انجام دهند.

وی با اشاره به درخواست لنج‌داران افزود: درخواست آنان این بود که حتی به صورت موقت، کاربری لنج‌ها از حالت تجاری به صیادی تغییر پیدا کند؛ بر اساس قوانین جاری شاید این امکان وجود نداشته باشد، اما بر اساس تصمیم‌گیری در شرایط اضطرار و به صورت فوق‌العاده و موقت، ان‌شاءالله این کار صورت خواهد گرفت.

استاندار خوزستان با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده تصریح کرد: با سازمان توسعه تجارت و شیلات کشور صحبت کرده‌ایم و قرار شد مکاتباتی انجام شود و با تشکیل جلساتی در تهران، امیدوار هستیم این مشکل برطرف شود و لنج‌داران از جهت اقتصادی در وضعیت مناسب‌تری قرار بگیرند.

موالی‌زاده با اشاره به مشکلات مشابه در سایر مناطق خاطرنشان کرد: علاوه بر ۲۵۰ لنج هندیجان، حدود ۵۰ لنج نیز در آبادان و خرمشهر داریم و بازار هندیجان نیز به این لنج‌ها وابسته است؛ در مجموع حدود ۴ تا ۵ هزار نفر به واسطه این وضعیت بیکار شده‌اند.

وی با تأکید بر پیگیری استانی و ملی اظهار داشت: ما پیگیری می‌کنیم تا این مشکل در سطح مرکز و کشور حل شود و از نماینده ماهشهر، امیدیه، هندیجان و بخش جولکی که در این جلسه حضور یافتند و پیگیری‌های لازم را انجام دادند، صمیمانه تشکر می‌کنم.