به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ فتح‌الله نصیریان گفت: برابر ماده ۱۹۲ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، رانندگان باید از توقف و حرکت وسایل نقلیه روی پیاده‌رو خودداری کنند و مسیر تردد عابران را مسدود نسازند.

وی افزود: پیاده رو فضای اختصاصی عبور عابران است و تردد یا توقف خودرو‌ها در این محدوده، علاوه بر ایجاد اختلال در رفت‌وآمد، ایمنی سالمندان، کودکان و افراد دارای معلولیت را به خطر می‌اندازد.

رئیس پلیس راهور استان از رانندگان خواست با رعایت مقررات و احترام به حقوق شهروندان، از توقف و تردد غیرمجاز در پیاده‌رو‌ها خودداری کنند.