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مسابقات کیکبوکسینگ بانوان آذربایجانشرقی به مناسبت هفته تربیتبدنی و روز دانشآموز با شرکت ۱۳۴ ورزشکار در قالب ۳۷ تیم و در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان به میزبانی سالن طوبی تبریز برگزار شد و در پایان تیم قنبری با ۴ طلا و یک برنز قهرمان شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مسابقات کیک بوکسینگ بانوان آذربایجان شرقی با شرکت ۱۳۴ ورزشکار در قالب ۳۷ تیم و در ۲ رده سنی جوانان و بزرگسالان به میزبانی سالن طوبی برگزار شد.
در پایان تیم قنبری با ۴ نشان طلا و یک برنز اول شد، تیم تاپ کیکبوکسینگ با ۳ طلا ۳ نقره در جایگاه دوم ایستاد و تیم شاهی با یک طلا، یک نقره و یک برنز سوم شد.
نتایج انفرادی و تیمی این مسابقات به ترتیب ذیل اعلام شد.
انفرادی رده سنی جوانان
وزن ۴۵- کیلوگرم
- مقام اول: الینا تقیپور ـ تیم عبدی
- مقام دوم: سوین عبدی ـ تیم تاپ کیکبوکسینگ
- مقام سوم: یگانه خیری ـ تیم شاهی
وزن ۵۰- کیلوگرم
- مقام اول: زهرا آقایی ـ تیم مردی
- مقام دوم: هانیه علیپسند ـ تیم زارع
- مقام سوم: یاغمور حاجیمحمدی ـ تیم حاجیمحمدی
وزن ۵۵- کیلوگرم
- مقام اول: عسل پورفرج ـ تیم شاهی
- مقام دوم: آیناز علیزاده ـ تیم تاپ کیکبوکسینگ
- مقام سوم: معصومه نویدپور ـ تیم آلفا
وزن ۶۰- کیلوگرم
- مقام اول: زهرا محمدی ـ تیم تاپ کیکبوکسینگ
- مقام دوم: سلوا رضوانی ـ تیم شاهی
- مقام سوم: معصومه علیپور ـ تیم آرات
وزن ۶۵- کیلوگرم
- مقام اول: سارا مبارک ـ تیم قنبری
- مقام دوم: الیا احمدیان ـ تیم تاپ کیکبوکسینگ
- مقام سوم: کوثر نصیریان ـ تیم نیاوران
انفرادی رده سنی بزرگسالان
وزن ۵۰- کیلوگرم
- مقام اول: حنانه شاهپسند ـ تیم قنبری
- مقام دوم: ستایش قنبری ـ تیم حیدری
- مقام سوم: رومینا کریمزاده ـ تیم واتگر
وزن ۵۵- کیلوگرم
- مقام اول: فاطمه نجفی ـ تیم قنبری
- مقام دوم: اسما طارمی ـ تیم رستمی
- مقام سوم: رباب ستارلو ـ تیم حیدری
وزن ۶۰- کیلوگرم
- مقام اول: ریحانه عسگری ـ تیم تاپ کیکبوکسینگ
- مقام دوم: صبا کاهی ـ تیم موسویزاده
- مقام سوم: زهرا درخشان ـ تیم زمرد
وزن ۶۵- کیلوگرم
- مقام اول: صبا محمدی ـ تیم تاپ کیکبوکسینگ
- مقام دوم: فاطمه عباسپور ـ تیم دیودل
- مقام سوم: زینب هدایت ـ تیم قنبری
وزن ۷۰- کیلوگرم
- مقام اول: ریحانه دوستی ـ تیم قنبری
- مقام دوم: الهه کرمیپور ـ تیم حیدری
- مقام سوم: زینب عبداللهی ـ تیم علیزاده
نتایج تیمی رقابتها در مجموع ۲ رده سنی
مقام اول تیمی: تیم قنبری
- ۴ نشان طلا
- صفر نشان نقره
- ۱ نشان برنز
- مجموع: ۵ نشان
مقام دوم تیمی: تیم تاپ کیکبوکسینگ
۳ نشان طلا
۳ نشان نقره
مجموع: ۶ نشان
مقام سوم تیمی: تیم شاهی
۱ نشان طلا
۱ نشان نقره
۱ نشان برنز
مجموع: ۳ نشان