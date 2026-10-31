مسابقات کیک‌بوکسینگ بانوان آذربایجان‌شرقی به مناسبت هفته تربیت‌بدنی و روز دانش‌آموز با شرکت ۱۳۴ ورزشکار در قالب ۳۷ تیم و در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان به میزبانی سالن طوبی تبریز برگزار شد و در پایان تیم قنبری با ۴ طلا و یک برنز قهرمان شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مسابقات کیک بوکسینگ بانوان آذربایجان شرقی با شرکت ۱۳۴ ورزشکار در قالب ۳۷ تیم و در ۲ رده سنی جوانان و بزرگسالان به میزبانی سالن طوبی برگزار شد.

در پایان تیم قنبری با ۴ نشان طلا و یک برنز اول شد، تیم تاپ کیک‌بوکسینگ با ۳ طلا ۳ نقره در جایگاه دوم ایستاد و تیم شاهی با یک طلا، یک نقره و یک برنز سوم شد.

نتایج انفرادی و تیمی این مسابقات به ترتیب ذیل اعلام شد.

انفرادی رده سنی جوانان

وزن ۴۵- کیلوگرم

- مقام اول: الینا تقی‌پور ـ تیم عبدی

- مقام دوم: سوین عبدی ـ تیم تاپ کیک‌بوکسینگ

- مقام سوم: یگانه خیری ـ تیم شاهی

وزن ۵۰- کیلوگرم

- مقام اول: زهرا آقایی ـ تیم مردی

- مقام دوم: هانیه علی‌پسند ـ تیم زارع

- مقام سوم: یاغمور حاجی‌محمدی ـ تیم حاجی‌محمدی

وزن ۵۵- کیلوگرم

- مقام اول: عسل پورفرج ـ تیم شاهی

- مقام دوم: آیناز علیزاده ـ تیم تاپ کیک‌بوکسینگ

- مقام سوم: معصومه نویدپور ـ تیم آلفا

وزن ۶۰- کیلوگرم

- مقام اول: زهرا محمدی ـ تیم تاپ کیک‌بوکسینگ

- مقام دوم: سلوا رضوانی ـ تیم شاهی

- مقام سوم: معصومه علیپور ـ تیم آرات

وزن ۶۵- کیلوگرم

- مقام اول: سارا مبارک ـ تیم قنبری

- مقام دوم: الیا احمدیان ـ تیم تاپ کیک‌بوکسینگ

- مقام سوم: کوثر نصیریان ـ تیم نیاوران

انفرادی رده سنی بزرگسالان

وزن ۵۰- کیلوگرم

- مقام اول: حنانه شاه‌پسند ـ تیم قنبری

- مقام دوم: ستایش قنبری ـ تیم حیدری

- مقام سوم: رومینا کریم‌زاده ـ تیم واتگر

وزن ۵۵- کیلوگرم

- مقام اول: فاطمه نجفی ـ تیم قنبری

- مقام دوم: اسما طارمی ـ تیم رستمی

- مقام سوم: رباب ستارلو ـ تیم حیدری

وزن ۶۰- کیلوگرم

- مقام اول: ریحانه عسگری ـ تیم تاپ کیک‌بوکسینگ

- مقام دوم: صبا کاهی ـ تیم موسوی‌زاده

- مقام سوم: زهرا درخشان ـ تیم زمرد

وزن ۶۵- کیلوگرم

- مقام اول: صبا محمدی ـ تیم تاپ کیک‌بوکسینگ

- مقام دوم: فاطمه عباسپور ـ تیم دیودل

- مقام سوم: زینب هدایت ـ تیم قنبری

وزن ۷۰- کیلوگرم

- مقام اول: ریحانه دوستی ـ تیم قنبری

- مقام دوم: الهه کرمی‌پور ـ تیم حیدری

- مقام سوم: زینب عبداللهی ـ تیم علیزاده

نتایج تیمی رقابت‌ها در مجموع ۲ رده سنی

مقام اول تیمی: تیم قنبری

- ۴ نشان طلا

- صفر نشان نقره

- ۱ نشان برنز

- مجموع: ۵ نشان

مقام دوم تیمی: تیم تاپ کیک‌بوکسینگ

۳ نشان طلا

۳ نشان نقره

مجموع: ۶ نشان

مقام سوم تیمی: تیم شاهی

۱ نشان طلا

۱ نشان نقره

۱ نشان برنز

مجموع: ۳ نشان