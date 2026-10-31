به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام کرد: مرحله نهایی مسابقات واترپلوی دختران کیش در رده سنی ۱۱ تا ۲۰ سال، با حضور ۳۲ ورزشکار در استخر المپیک برگزار شد.

این رقابت‌ها گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش برگزار شد و در پایان، تیم آکوا با پیروزی مقابل حریف خود عنوان قهرمانی را کسب کرد.

تیم‌های وال و سایرن نیز به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.

توسعه رشته واترپلو، شناسایی استعداد‌های ورزشی و ارتقای مهارت‌های فنی دختران ورزشکار از اهداف برگزاری این مسابقات بود.