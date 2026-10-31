آیین گرامیداشت حماسه مردمی ذوالفقاری و سالروز شهادت دریاقلی سورانی، همزمان با نهم آبان، با حضور مردم و جمعی از مسئولان در مسجدالرسول کوی ذوالفقاری آبادان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ آیین گرامیداشت حماسه مردمی ذوالفقاری و یاد و خاطره شهید دریاقلی سورانی، همزمان با نهم آبان، سالروز این حماسه تاریخی، در مسجدالرسول ایستگاه چهار کوی ذوالفقاری آبادان برگزار شد.

در این مراسم، سرهنگ ایمانی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج آبادان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهید دریاقلی سورانی، به تشریح ابعاد حماسه ذوالفقاری و نقش مردم آبادان در مقابله با تجاوز دشمن بعثی پرداخت.

حاضران نیز با گرامیداشت یاد شهدای این حماسه، رشادت‌ها و فداکاری‌های مردم آبادان را ارج نهادند.

حماسه ذوالفقاری و فداکاری شهید دریاقلی سورانی از رویدادهای ماندگار دوران دفاع مقدس و نمادی از مقاومت و ایثار مردم آبادان در برابر دشمن بعثی است.