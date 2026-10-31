مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خوزستان از اعلام آماده‌باش شعب و پایگاه‌های امداد و نجات در ۱۰ شهرستان استان در پی صدور هشدار آنی نارنجی هواشناسی و پیش‌بینی وقوع رگبار، رعدوبرق شدید و احتمال سیلاب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر حسن عبودی مزرعی با اشاره به هشدار آنی نارنجی اداره‌کل هواشناسی خوزستان مبنی بر وقوع رگبار و رعدوبرق، وزش باد متوسط تا شدید، تندباد لحظه‌ای و گردوخاک همرفتی در مناطق غربی تا مرکزی و جنوب‌غربی تا جنوبی استان، اظهار کرد: در پی صدور این هشدار، شعب جمعیت هلال‌احمر در شهرستان‌های دشت آزادگان، هویزه، شوش، اهواز، کارون، باوی، خرمشهر، شادگان، آبادان و کرخه به حالت آماده‌باش درآمده‌اند تا در صورت بروز حوادث احتمالی، خدمات امدادی لازم در کوتاه‌ترین زمان ارائه شود.

وی افزود: نیروهای عملیاتی، امدادگران و نجاتگران با آماده‌سازی تجهیزات، خودروهای امدادی و امکانات مورد نیاز، آمادگی لازم برای پاسخگویی سریع به حوادث احتمالی ناشی از شرایط جوی پیش‌رو را دارند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خوزستان با تأکید بر ضرورت اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه و حفظ آمادگی عملیاتی خاطرنشان کرد: هماهنگی مستمر شعب و پایگاه‌های امداد و نجات با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات امداد و نجات استان (EOC) در دستور کار قرار دارد تا در صورت وقوع حوادث احتمالی، عملیات امدادرسانی با سرعت و انسجام لازم انجام شود.

بر اساس گزارش مرکز فرماندهی و کنترل مدیریت بحران کشور، احتمال وقوع رگبار باران همراه با رعدوبرق شدید و سیلاب در مناطق غربی خوزستان طی ساعات آینده وجود دارد و احتمال گسترش این سامانه به مرکز استان نیز پیش‌بینی شده است.