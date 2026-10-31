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دبیر علمی دومین همایش بررسی منظومه فکری رهبری شهید انقلاب اسلامی گفت: تاکنون ۸۰ مقاله در زمینه منظومه فکری رهبر شهید انقلاب به دبیر خانه این همایش ارسال شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،دبیرعلمی همایش منظومه فکری رهبر شهید انقلاب با اشاره به اینکه تا زمان برگزاری همایش در ۲۷ آبان پیش نشستهای مختلف تخصصی در مورد همایش منظومه فکری رهبری شهید برگزار خواهد شد گفت: هدف از این همایش تبیین منظومه فکری رهبر شهید درعلوم مختلف است و امروز اولین پیش نشست با موضوع جایگاه علوم پایه و نقش و اهمیت این علوم در نگاه امام شهید در دانشگاه قم برگزار شد.