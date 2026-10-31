به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،دبیرعلمی همایش منظومه فکری رهبر شهید انقلاب با اشاره به اینکه تا زمان برگزاری همایش در ۲۷ آبان پیش نشست‌های مختلف تخصصی در مورد همایش منظومه فکری رهبری شهید برگزار خواهد شد گفت: هدف از این همایش تبیین منظومه فکری رهبر شهید درعلوم مختلف است و امروز اولین پیش نشست با موضوع جایگاه علوم پایه و نقش و اهمیت این علوم در نگاه امام شهید در دانشگاه قم برگزار شد.

حجت الاسلام گرامی پور افزود: تا زمان برگزاری همایش قرار است حدود ۱۴ پیش نشست تخصصی با حضور محققان و اساتید حوزه و دانشگاه در مورد علوم مختلف برگزار شود.