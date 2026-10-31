در روز دوم رقابت‌های کاراته جایزه بزرگ روسیه، سه نماینده ایران راهی دیدار پایانی شدند و ۴ نماینده دیگر برای کسب مدال برنز تلاش خواهند کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با راهیابی ۳ کاراته کا به فینال در دومین روز مسابقات جایزه بزرگ روسیه تعداد فینالیست‌های تیم ایران به عدد ۵ رسید و ۸ کاراته کا هم به دیدار رده بندی راه یافتند.

در رقابت‌های امروز، علی زند در کاتای انفرادی، محمود نعمتی در وزن ۸۴+ کیلوگرم و آتنا محبوب‌بشری در وزن ۶۸+ کیلوگرم بانوان به دیدار فینال راه یافتند تا فردا برای کسب مدال طلا به میدان بروند و در وزن ۶۱- کیلوگرم مهرنگار احمدی، در وزن ۶۸- کیلوگرم، مبینا حیدری و در وزن ۸۴+ کیلوگرم، مهدی عاشوری به دیدار رده بندی راه پیدا کردند و فردا برای کسب مدال برنز به روی تاتامی می‌روند.

نتایج کسب شده امروز بدین ترتیب است:

در کاتای انفرادی مردان، علی زند در گروه پنجم با برتری مقابل نمایندگان پاکستان (۴ بر یک)، روسیه (۳ بر ۲) و بلاروس (۵ بر صفر) به عنوان نفر نخست گروه راهی مرحله حذفی شد.

وی در مرحله یک‌چهارم نهایی با نتیجه ۴ بر یک الکریم رامی از امارات را شکست داد و در نیمه‌نهایی نیز با برتری ۵ بر صفر مقابل زیگی زارستا از اندونزی، فینالیست شد. زند فردا برای کسب مدال طلا به مصاف ایوان مونته‌نگرو از اسپانیا می‌رود.

مبین جباری دیگر نماینده ایران در این بخش با یک برد و دو شکست در جایگاه سوم گروه قرار گرفته و از صعود به مرحله حذفی بازبماند.

در وزن ۶۱- کیلوگرم، مهرنگار احمدی در مرحله گروهی با برتری ۶ بر ۳ مقابل برانکیجا نیگوآنوچ از بوسنی و ۴ بر ۲ برابر آلتانا باسانگووآ از روسیه، به عنوان نفر نخست گروه هشتم راهی مرحله حذفی شد.

احمدی در یک‌چهارم نهایی ۴ بر ۲ مغلوب نورسین علی از مصر شد، اما با راهیابی حریفش به فینال، فرصت حضور در جدول شانس مجدد را به دست آورد و با پیروزی ۹ بر صفر مقابل سنیا کاراویچ از بلاروس، جواز حضور در دیدار رده‌بندی را کسب کرد. وی فردا برای کسب مدال برنز به مصاف آیژان باکروآ از قزاقستان می‌رود.

در وزن ۶۸- کیلوگرم، مبینا حیدری در مرحله گروهی ابتدا با نتیجه ۷ بر ۷ مغلوب واروارا دمنوا از روسیه شد و در مبارزه دوم ۱۰ بر ۲ مقابل ایلدارونا زاگاروآ دیگر نماینده روسیه به برتری رسید و به مرحله حذفی صعود کرد.

حیدری در یک‌چهارم نهایی با نتیجه ۱۱ بر ۳ آیدا بیکمتوآ از روسیه را شکست داد، اما در نیمه‌نهایی ۱۱ بر ۴ مقابل جورجیا زفانیا از اندونزی مغلوب شد تا راهی دیدار رده‌بندی شود. وی فردا برای کسب مدال برنز به روی تاتامی می‌رود.

هانا حسین‌پور دیگر نماینده ایران در این وزن، در گروه چهارم ابتدا یک بر صفر ماریا الکسی‌یوآ از بلاروس را شکست داد، اما در مبارزه دوم ۸ بر ۵ برابر الکساندرا مشکوآ از روسیه نتیجه را واگذار کرد و از صعود به مرحله حذفی بازماند.

در وزن ۶۸+ کیلوگرم، آتنا محبوب‌بشری با برتری ۱۰ بر ۳ مقابل ماریا مالاخاوا از بلاروس و ۵ بر ۴ برابر صافیا نظامتدینوا از روسیه، به عنوان نفر نخست گروه ششم صعود کرد.

وی در مرحله یک‌چهارم نهایی ۳ بر ۲ در برابر دریا کورشیچ از روسیه به پیروزی رسید و در نیمه‌نهایی نیز با نتیجه ۹ بر صفر سونیتا خالیموا دیگر نماینده روسیه را شکست داد تا به فینال راه یابد. محبوب‌بشری فردا برای کسب مدال طلا به مصاف صوفیا بروتسلوآ از قزاقستان می‌رود.

لیلا برجعلی دیگر نماینده ایران در این وزن، در مرحله گروهی با دو پیروزی ۵ بر صفر مقابل چهینز جامی از تونس و ۵ بر ۴ برابر دریا کوزلوسکایا از روسیه، به مرحله حذفی صعود کرد، اما در یک‌چهارم نهایی با نتیجه ۱۰ بر ۸ برابر یانا گولوبوآ از روسیه شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

حنانه صالحی نیز در گروه هفتم ابتدا ۴ بر یک زینب غمزتوآ از روسیه را شکست داد، اما در مبارزه دوم ۱۱ بر ۵ مغلوب سونیتا خالیموآ شد و با قرار گرفتن در جایگاه دوم گروه، از صعود به مرحله حذفی بازماند.

در وزن ۸۴+ کیلوگرم، محمود نعمتی با سه پیروزی در مرحله گروهی مقابل کرلی نوروستکی از روسیه (۶ بر ۵)، کونشائو کورمانوف از روسیه (۷ بر صفر) و عمر بویان از فرانسه (۸ بر صفر) به مرحله حذفی راه یافت.

نعمتی در یک‌چهارم نهایی با نتیجه ۲ بر یک ایوان کودژنیائو از بلاروس را شکست داد و در نیمه‌نهایی نیز با برتری ۸ بر ۳ مقابل ریکسون گوژمان از ونزوئلا، به فینال راه یافت. وی فردا برای کسب مدال طلا به مصاف آنس بوستانزیچ از بوسنی می‌رود.

مهدی عاشوری دیگر نماینده ایران در این وزن، در مرحله گروهی با سه پیروزی مقابل هوگو آسمت از فرانسه (۸ بر صفر)، الکسویچ ایگور از روسیه (۷ بر صفر) و خالد اواد از بحرین (۷ بر یک) به مرحله حذفی صعود کرد.

عاشوری در یک‌چهارم نهایی برابر آنس بوستانزیچ از بوسنی در مبارزه‌ای نزدیک با نتیجه ۴ بر ۴ شکست خورد و با راهیابی حریفش به فینال، به جدول شانس مجدد رفت. وی در این مرحله ۶ بر صفر ماکسیموچ روزدف از روسیه را شکست داد و به دیدار رده‌بندی رسید تا فردا برای کسب مدال برنز با ماکار گولوین از روسیه مبارزه کند.

مهدی گنج‌زاده دیگر نماینده ایران در این وزن، در مرحله گروهی ابتدا ۷ بر ۶ مغلوب دنیس لپخا از روسیه شد، سپس ۸ بر صفر هریاد فخری از عراق را شکست داد و در مبارزه سوم نیز ۱۰ بر ۸ برابر جیوآنی فلپین از برزیل نتیجه را واگذار کرد و از صعود به مرحله حذفی بازماند.

صالح اباذری نیز در گروه سوم با برتری ۶ بر صفر مقابل شوآن ماجد از عراق و یک بر صفر برابر دانیل کامیشوف از روسیه، دو پیروزی کسب کرد، اما در مبارزه سوم ۴ بر ۲ مغلوب ریکسون گوژمان از ونزوئلا شد و با قرار گرفتن در جایگاه دوم گروه، از راهیابی به مرحله حذفی بازماند.

در وزن ۸۴- کیلوگرم، علی‌اصغر آسیابری پس از کسب دو پیروزی مقابل زوراب گابلیا از روسیه (۷ بر ۴) و الکساندر پریتموو از روسیه (۸ بر صفر)، با برتری در مبارزه سوم مقابل میخایلو واسیلیک به عنوان نفر نخست گروه راهی مرحله حذفی شد.

آسیابری در یک‌چهارم نهایی ۹ بر ۴ مغلوب ادوارد گاسپاریان از روسیه شد، اما با صعود حریفش به فینال، به جدول شانس مجدد راه یافت و در این مرحله با نتیجه ۹ بر یک لازار جوویچ از مونته‌نگرو را شکست داد تا به دیدار رده‌بندی برسد. وی فردا برای کسب مدال برنز با سورن کوزاکین از ارمنستان مبارزه خواهد کرد.

بدین ترتیب، رقابت‌های روز دوم جایزه بزرگ روسیه با راهیابی سه نماینده ایران به دیدار‌های فینال و چهار کاراته‌کا به دیدار‌های رده‌بندی به پایان رسید و نمایندگان کشورمان فردا یکشنبه ۱۰ آبان‌ماه برای کسب مدال‌های طلا و برنز به مصاف حریفان خود می‌روند.