به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، محمد مهدی انتظام با بیان اینکه این رقابت‌ها به مدت یکروز با حضور ۴۳ سوارکار از ۸ استان در دو رده سنی زیر ۱۲ سال و بالای ۱۲ سال برگزار شد گفت: هدف از برگزاری این رقابت‌ها که برای نخستین بار در گیلان به میزبانی رودسر برگزار شد ضمن رقابت بین سوارکاران کشوری، کشف استعداد‌های در ورزش سوارکاری است.

وی افزود: با توجه به فراهم بودن بستر‌های لازم در ساحل رودسر، در آینده نزدیک مسابقات رشته پونی کلاپ هم در این شهر برگزار خواهد شد.