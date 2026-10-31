ستاد بحران شهرستان مسجدسلیمان استان خوزستان و همه دستگاه‌ها و نیرو‌های عملیاتی به‌منظور پیشگیری از حوادث احتمالی و مدیریت شرایط جوی در حالت آماده‌باش قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در آستانه آغاز بارش‌های پاییزی و با توجه به احتمال تأثیر پدیده اقلیمی ال‌نینو بر الگوهای بارشی، ستادبحران شهرستان و تمامی دستگاه‌ها و نیروهای عملیاتی به‌منظور پیشگیری از حوادث احتمالی و مدیریت شرایط جوی در حالت آماده‌باش قرار گرفتند.

در همین راستا، لایروبی مسیرهای عبور آب، بررسی کانال‌های هدایت روان‌آب‌ها، شناسایی نقاط مستعد آب‌گرفتگی و آماده‌سازی تجهیزات و نیروهای امدادی و عملیاتی، از جمله اقداماتی است که برای پیشگیری و مدیریت حوادث احتمالی مورد توجه قرار دارد.

مسئولان شهرستان با تأکید بر ضرورت هماهنگی و حضور به‌موقع نیروهای عملیاتی، بر آمادگی کامل دستگاه‌ها برای خدمت‌رسانی به شهروندان در صورت بروز شرایط نامساعد جوی تأکید دارند.