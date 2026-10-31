وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر سیاست استمرار آموزش حضوری، گفت: تا زمانی که شرایط به وضعیت اضطراری و سخت نرسیده است، نباید آموزش غیرحضوری را مطرح کرد و تعطیلی مدارس باید آخرین راه‌حل باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزیر آموزش و پرورش در جلسه شورای معاونان با تأکید بر ضرورت تقویت آموزش ابتدایی، خواستار توجه ویژه به پوشش دوره‌های پیش‌دبستانی، حمایت از برنامه‌های تحولی مدارس و تداوم دستاوردهای سال گذشته شد و بر فراهم‌سازی زمینه حضور داوطلبانه و باشکوه دانش‌آموزان در اجتماعات شبانه و نمازهای جماعت تأکید کرد.

علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش‌وپرورش ضمن تبریک هفته بسیج دانش‌آموزی، از تلاش معاونان و مدیران کل استان‌ها برای اجرای برنامه‌های مختلف فرهنگی، تربیتی، قرآنی و آموزشی قدردانی کرد.

وی با اشاره به برگزاری برنامه‌های هفته بسیج دانش‌آموزی در استان‌های مختلف، از جمله برنامه‌های حوزه تربیت‌بدنی در اصفهان، برنامه‌های استان یزد، اجلاسیه‌های نماز دانش‌آموزی در سمنان، گردهمایی کمیسیون آموزش عمومی قرآن، گردهمایی رؤسای سنجش و کنگره قرآنی سمپاد، این اقدامات را ارزشمند و قابل تقدیر دانست.

کاظمی با اشاره به روند مصاحبه و گزینش داوطلبان دانشگاه فرهنگیان، از مدیران کل آموزش‌وپرورش، مسئولان دانشگاه فرهنگیان و عوامل گزینش به دلیل تلاش و پیگیری مستمر در این زمینه تشکر کرد.

کاظمی با اشاره به افتتاح پروژه‌های مختلف در سفر معاون اول رئیس جمهور به استان یزد، تأکید کرد: این‌که پروژه‌های آموزش‌وپرورش در سفرهای استانی مورد توجه قرار می‌گیرند و در زمره طرح‌های مهم و اولویت‌دار افتتاح می‌شوند، مایه افتخار و شایسته تقدیر است.

سه برنامه راهبردی برای تحول در آموزش ابتدایی

وزیر آموزش‌وپرورش با تقدیر از عملکرد معاونت آموزش ابتدایی و برنامه‌های طراحی‌شده در این حوزه، اظهار کرد: برنامه‌های آموزش ابتدایی باید مبتنی بر سیاست‌های سند تحول بنیادین و برنامه‌های وزارتخانه طراحی و اجرا شوند و از این منظر، اقدامات انجام‌شده در این معاونت از برنامه‌های ارزشمند و راهبردی وزارتخانه به شمار می‌روند.

وی با اشاره به سه برنامه مهم این حوزه، گفت: برنامه تقویت هویت ملی و دینی در دوره ابتدایی، طرح «هر پایه، یک مهارت» و طرح «مدرسه توانا» از جمله اقدامات مهمی هستند که باید با جدیت دنبال شوند.

کاظمی تأکید کرد: برنامه هویت در دوره ابتدایی باید با الگوگیری و متناسب‌سازی برای دوره پیش‌دبستانی نیز طراحی و اجرا شود.

وی افزود: در همین راستا، انتظار می‌رود سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز برنامه‌های متناسبی برای تقویت هویت ملی و دینی کودکان تدوین کنند.

کاظمی درباره طرح «هر پایه، یک مهارت»، نیز اظهار کرد: هدف این است که دانش‌آموزان در دوره ابتدایی مهارت‌های ارزشمند و کاربردی را فرا بگیرند؛ البته تحقق این هدف مستلزم تولید محتوای مناسب، توانمندسازی معلمان و اجرای صحیح برنامه در مدارس است.

وزیر آموزش‌وپرورش طرح «مدرسه توانا» را از برنامه‌های مهم امسال دانست و با اشاره به تفاوت رویکرد آن نسبت به سال گذشته، از مدیران کل استان‌ها خواست دستورالعمل این طرح را با دقت مطالعه و اجرای آن را به‌صورت جدی پیگیری کنند.

وی در ادامه از طرح حامی و برنامه‌های مربوط به شناسایی و حمایت از دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل نیز به‌عنوان اقدامات مهم و اثربخش آموزش‌وپرورش یاد کرد.

پوشش پیش‌دبستانی‌ها؛ شاخصی مهم در کیفیت نظام تعلیم و تربیت

کاظمی با تأکید بر ضرورت اولویت‌بخشی به دوره ابتدایی و پیش‌دبستانی، اظهار کرد: اگر به دنبال ارتقای کیفیت در دوره متوسطه اول هستیم، باید از پایه‌های نخستین تعلیم و تربیت آغاز کنیم.

وی با اشاره به اهمیت دوره‌های پیش‌دبستانی اول و دوم، خطاب به مسئولان سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، گفت: پوشش پیش‌دبستانی در استان‌ها باید به‌صورت مستمر رصد شود و استان‌هایی که در این زمینه با کاهش پوشش مواجه هستند، در جلسات تخصصی مورد بررسی و چاره‌اندیشی قرار گیرند.

وزیر آموزش‌وپرورش تصریح کرد: مدیران باید آمار پوشش پیش‌دبستانی استان خود، میزان رشد نسبت به سال گذشته و وضعیت آن در مقایسه با میانگین کشوری را به‌دقت بدانند.

حمایت مالی و اجرایی از برنامه‌های تحولی آموزش ابتدایی

وی در ادامه، حمایت همه‌جانبه ستاد و استان‌ها از برنامه‌های معاونت آموزش ابتدایی را ضروری دانست و گفت: تمام ظرفیت‌های وزارتخانه باید برای پشتیبانی از برنامه‌های آموزشی و تربیتی به کار گرفته شود.

کاظمی با تأکید بر این‌که نباید برنامه‌های کیفیت‌بخشی به دلیل محدودیت‌های اجرایی و اعتباری متوقف شوند، از مدیران کل استان‌ها خواست منابع و امکانات موجود را برای حمایت از برنامه‌های آموزش ابتدایی و سایر دوره‌های تحصیلی بسیج کنند.

وزیر آموزش‌وپرورش در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت حفظ و تقویت دستاوردهای سال گذشته تأکید کرد و خواستار آن شد که برنامه‌های آغازشده با همان رویکرد و با جدیت بیشتر ادامه پیدا کنند.

تأکید بر حضور باشکوه و داوطلبانه دانش‌آموزان در اجتماعات شبانه

کاظمی با اشاره به برخی فضاسازی‌ها و تحلیل‌های رسانه‌ای درباره حضور دانش‌آموزان در اجتماعات و برنامه‌های فرهنگی و مذهبی، تصریح کرد: حضور دانش‌آموزان در چنین برنامه‌هایی نباید با اجبار همراه باشد و اساساً نمی‌توان دانش‌آموز را به‌زور به حضور در یک اجتماع یا برنامه مذهبی وادار کرد.

وی با تأکید بر مسئولیت آموزش‌وپرورش در فراهم‌کردن زمینه مشارکت دانش‌آموزان، افزود: وظیفه ما این است که بسترهای لازم را برای حضور حماسی، آگاهانه و داوطلبانه دانش‌آموزان در اجتماعات شبانه و همچنین شرکت در نمازهای جماعت فراهم کنیم.

وزیر آموزش‌وپرورش از مدیران کل استان‌ها خواست در چارچوب سیاست‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی، نقش تسهیل‌گر خود را در این زمینه ایفا کنند.

وی از تلاش‌های معاونت پرورشی و فرهنگی وزارتخانه در تولید محتوای مناسب و اجرای برنامه‌های تربیتی و فرهنگی قدردانی کرد و بر ضرورت هماهنگی برای برگزاری باشکوه اجتماع سراسری دانش‌آموزان در روز یازدهم آبان‌ماه در رواق کشور دوست تأکید کرد.

کاظمی با تأکید بر اهمیت همکاری و هم‌افزایی همه بخش‌های وزارت آموزش‌وپرورش، خاطرنشان کرد: توجه جدی به حوزه آموزش ابتدایی و پیش‌دبستانی، حمایت از برنامه‌های تحولی و استمرار اقدامات اثربخش، زمینه‌ساز ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت و دستیابی به دستاوردهای بیشتر در نظام آموزش‌وپرورش خواهد بود.

وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر ضرورت استمرار آموزش حضوری، خواستار تعیین تکلیف وضعیت دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل، رفع مشکلات توزیع کتاب‌های درسی، بازنگری در نظام سنجش و ارزشیابی و پیگیری ویژه مسائل معیشتی معلمان در بودجه سال ۱۴۰۶ شد.

تسلط مدیران کل بر آمار واقعی بازماندگان از تحصیل

کاظمی با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق وضعیت دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل، خواستار مطالعه و استفاده مستمر مدیران از گزارش‌های آماری این حوزه شد.

وی تأکید کرد: آمار واقعی بازماندگان باید پس از تفکیک گروه‌هایی مانند مهاجران، طلاب علوم دینی و افراد فاقد امکان آموزش محاسبه شود تا مبنای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی قرار گیرد.

تداوم افتخارآفرینی دانش‌آموزان در عرصه‌های علمی و ورزشی

وزیر آموزش‌وپرورش بر برنامه‌ریزی برای استمرار موفقیت‌های علمی و ورزشی دانش‌آموزان و تقویت فعالیت‌های فرهنگی در کنار این افتخارات تأکید کرد.

تأکید بر حضور باشکوه دانش‌آموزان در راهپیمایی ۱۳ آبان

کاظمی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی هفته بسیج دانش‌آموزی، بر ضرورت برنامه‌ریزی برای حضور پرشور و آگاهانه دانش‌آموزان در راهپیمایی ۱۳ آبان تأکید کرد و خواستار مشارکت مؤثر تشکل‌های دانش‌آموزی و بهره‌گیری از ظرفیت تولیدات فرهنگی در این مناسبت شد.

هیچ دانش‌آموزی به دلیل مشکلات ثبت‌نام اتباع از تحصیل محروم نشود

وی با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در حوزه ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع، تأکید کرد: هیچ دانش‌آموز واجد شرایطی نباید به دلیل مشکلات موجود از فرصت تحصیل محروم شود. همچنین نظارت بر مدارس بین‌الملل باید با جدیت دنبال شود.

ضرورت تحول در نظام سنجش و ارزشیابی دانش‌آموزان

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به برنامه‌های مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش ، بر ضرورت هماهنگی نظام سنجش با رویکردهای جدید برنامه درسی تأکید کرد و گفت: ارزشیابی باید متناسب با برنامه درسی، تمام‌ساحتی و همه‌جانبه باشد؛ چراکه بدون تحول در نظام ارزشیابی، تحقق اهداف برنامه درسی نیز با چالش مواجه خواهد شد.

توزیع کتاب‌های درسی باید به‌طور کامل انجام شود

کاظمی در ادامه تصریح کرد: در شرایط فعلی قابل قبول نیست دانش‌آموزی به دلیل کوتاهی در فرایند توزیع، کتاب درسی در اختیار نداشته باشد.

وی خواستار شناسایی نقاط دارای مشکل و تکمیل فرایند توزیع کتاب‌ها در استان‌ها و مناطق شد.

تعطیلی مدارس آخرین راه‌حل؛ اولویت با استمرار آموزش حضوری

وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر سیاست استمرار آموزش حضوری، اظهار کرد: تا زمانی که شرایط به وضعیت اضطراری و سخت نرسیده است، نباید آموزش غیرحضوری را مطرح کرد و تعطیلی مدارس باید آخرین راه‌حل باشد.

وی با اشاره به ضرورت مدیریت جریان آموزش در شرایط آلودگی هوا و گردوغبار، بر استفاده از راهکارهایی مانند رعایت الزامات بهداشتی، استفاده از ماسک و مدیریت فعالیت‌های دانش‌آموزان در فضاهای باز تأکید کرد.

توجه به توانمندسازی مدیریتی و توسعه محتوای علمی

کاظمی با اشاره به اهمیت تولیدات علمی و مدیریتی، پیشنهاد کرد: در جلسات شورای معاونان، بخشی به ارائه نکات کوتاه مدیریتی، پژوهشی و علمی اختصاص یابد.

وی در ادامه همچنین بر ضرورت استفاده گسترده‌تر از ظرفیت مجلات رشد، به‌ویژه در حوزه‌های مدیریت مدرسه، فناوری، آموزش ابتدایی و علوم تربیتی تأکید کرد.

تسریع در مولدسازی دارایی‌های آموزش‌وپرورش

کاظمی با قدردانی از پیگیری‌های انجام‌شده در حوزه مولدسازی، خواستار همکاری جدی‌تر استان‌ها و رفع موانع اجرایی این طرح شد و بهره‌گیری از ظرفیت دارایی‌های آموزش‌وپرورش را برای تأمین منابع مورد نیاز این وزارتخانه ضروری دانست.

پیگیری ویژه معیشت معلمان در بودجه ۱۴۰۶

کاظمی معیشت فرهنگیان را یکی از دغدغه‌های جدی وزارت آموزش‌وپرورش دانست و از معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع خواست با تشکیل تیمی ویژه، موضوع را به‌صورت ساختاریافته پیگیری کند.

وی با اشاره به رایزنی‌های انجام‌شده با رئیس‌جمهور درباره وضعیت معیشتی معلمان، خواستار آن شد که پیگیری‌ها به مکاتبات اداری محدود نشود و با طراحی راهکارهای مشخص، زمینه پیش‌بینی منابع پایدار برای بهبود معیشت فرهنگیان در بودجه سال ۱۴۰۶ فراهم شود.

کاظمی بر تسریع در پیگیری صندوق توسعه عدالت آموزشی تأکید کرد و آن را از ظرفیت‌های قابل استفاده برای رفع بخشی از مشکلات و نیازهای آموزش‌وپرورش دانست.