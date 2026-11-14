پس از کسب رتبه نخست کشور در شاخص اهدای خون با رشد ۱۶ درصدی، استان زنجان با هدف آمادگی در برابر شرایط بحرانی، خود را برای افزایش بیشتر ذخایر خونی و فراتر رفتن از سطح تأمین پایدار، آماده می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل انتقال خون استان زنجان با اشاره به رشد ۱۶ درصدی آمار اهدای خون استان در سال گذشته و کسب رتبه نخست کشور در این شاخص، گفت: با وجود تأمین پایدار خون مورد نیاز مراکز درمانی، افزایش ذخایر خونی برای آمادگی در برابر شرایط بحرانی در دستور کار قرار دارد.

المیرا سعیدی با اشاره به برنامه‌های امسال سازمان انتقال خون برای توسعه امکانات و تجهیزات، افزود: سازمان مرکزی حمایت‌های خوبی از استان زنجان داشته و امسال نیز اعتبار مناسبی برای استان در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به افتتاح مرکز خون گیری گلشهر زنجان گفت: تجهیزات مورد نیاز این مرکز را پیش از این خریداری کرده بودیم و با وجود افزایش شدید قیمت‌ها توانستیم با حمایت سازمان مرکزی، امکانات لازم را تأمین کنیم.

مدیرکل انتقال خون استان زنجان با قدردانی از حمایت‌های مدیرعامل سازمان انتقال خون کشور ادامه داد: نگاه مثبت مدیرعامل سازمان به انتقال خون زنجان و استان، نقش مؤثری در پشتیبانی از این مجموعه داشته است و این حمایت‌ها هم در حوزه تأمین تجهیزات و هم در زمینه نیروی انسانی قابل توجه بوده است.

سعیدی درباره برنامه‌های مربوط به توسعه امکانات خون‌گیری در استان نیز گفت: در برنامه‌های امسال سازمان، موضوع تأمین امکانات جدید مطرح است و درباره ون‌های خون‌گیری نیز قول‌هایی داده شده که امیدواریم با تحقق آن‌ها، امکان ارائه خدمات بهتر و دسترسی بیشتر مردم به مراکز خون‌گیری فراهم شود.

وی ادامه داد: در یک سال و نیم اخیر، تمرکز اصلی ما بر ارتقای سیستم و بهبود عملکرد مجموعه انتقال خون استان بوده است و به همین دلیل، فرصت چندانی برای بررسی سایر موضوعات نداشته‌ایم.

مدیرکل انتقال خون استان زنجان خاطرنشان کرد: نتیجه این تمرکز را در آمار اهدای خون سال گذشته نیز مشاهده کردیم؛ به‌طوری که استان زنجان با رشد خوبی در آمار اهدای خون، رتبه نخست کشور را به دست آورد.

سعیدی تأکید کرد: اولویت ما این است که فعالیت مجموعه انتقال خون با اختلال مواجه نشود، آمار اهدای خون تحت تأثیر منفی قرار نگیرد و خون مورد نیاز مراکز درمانی به‌طور کامل تأمین شود، تا زمانی که در این زمینه مشکلی ایجاد نشده است، ارزیابی فعالیت مراکز دیگر نیز باید بر پایه اطلاعات دقیق و بررسی کارشناسی انجام شود.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت ذخایر خونی استان گفت: برای روزهای عادی، میزان ذخیره مورد نیاز مشخص است و برای شرایط بحرانی نیز باید ذخایر بیشتری در نظر گرفته شود.

مدیرکل انتقال خون استان زنجان افزود: خوشبختانه در سال گذشته، ذخایر خونی استان برای ۱۲ روز و حتی بیشتر نیز پاسخگوی نیازها بود، در روزهایی که میزان ذخایر افزایش می‌یابد و احتمال مصرف نشدن بخشی از خون‌های جمع‌آوری‌شده وجود دارد، با مدیریت ورودی اهداکنندگان تلاش می‌کنیم میزان دریافت خون را متناسب با نیاز تنظیم کنیم.

سعیدی با بیان اینکه تاکنون مشکلی در تأمین خون مورد نیاز بیمارستان‌های استان وجود نداشته است، گفت: با این حال، وضعیت عادی تأمین خون به این معنا نیست که برای شرایط بحرانی نیازی به افزایش ذخایر نداریم و در صورت بروز بحران، باید آمادگی بیشتری داشته باشیم و ذخایر خونی را به سطح بالاتری برسانیم.

وی با اشاره به نقش رسانه‌ها در ترویج فرهنگ اهدای خون خاطر نشان کرد: در شرایط کنونی، از رسانه‌ها انتظار داریم در اطلاع‌رسانی و تشویق مردم به اهدای خون همراهی کنند تا بتوانیم ذخایر خونی استان را افزایش دهیم.

مدیرکل انتقال خون استان زنجان توضیح داد: از آنجا که خون و فرآورده‌های خونی تاریخ مصرف مشخصی دارند، نمی‌توان مدت زیادی پیش از وقوع شرایط حساس، ذخایر را افزایش داد و برای مدت طولانی نگه داشت، به همین دلیل، زمان‌بندی مناسب برای افزایش ذخایر اهمیت زیادی دارد و در شرایط فعلی تلاش می‌کنیم میزان ذخیره خون را بیش از سطح معمول افزایش دهیم.

سعیدی با تأکید بر ضرورت توجه مستمر به نیاز مراکز درمانی به خون و فرآورده‌های خونی گفت: نباید تصور کنیم که در شرایط بحرانی، تنها مجروحان به خون نیاز دارند. بیماران بسیاری نیز به‌طور مستمر به خون و فرآورده‌های خونی نیازمند هستند و نیاز آن‌ها در روزهای عادی و شرایط خاص همچنان وجود دارد.

وی افزود: برنامه‌ریزی برای تأمین خون باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن آمادگی برای حوادث و بحران‌های احتمالی، نیاز مستمر سایر بیماران نیز بدون وقفه تأمین شود.

مدیرکل انتقال خون استان زنجان خاطرنشان کرد: همراهی مردم در اهدای خون و همکاری رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی می‌تواند به حفظ و افزایش ذخایر خونی کمک کند و امکان پاسخگویی مناسب به نیاز بیماران و مراکز درمانی را فراهم سازد.