به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،بازدید از روند پیشرفت طرح‌های مسکن روستایی در جنداب و طرح ۹۲ واحدی مسکن ویلایی در این روستا، از برنامه‌های سفر نماینده ولی‌فقیه در بنیاد مسکن بود. این واحد‌ها در متراژ‌های ۸۲ و ۱۰۶ متری برای متقاضیان بومی روستا در حال ساخت است که در مرحله سفت‌کاری قرار داشته و طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تا یک ماه و نیم آینده به متقاضیان تحویل داده خواهد شد.

تحویل کلید یکی از واحد‌های مسکن روستایی مقاوم‌سازی‌شده درجنداب قم از دیگر برنامه‌های حجت‌الاسلام‌والمسلمین روحانی‌نژاد بود.

در ادامه این سفرنماینده ولی‌فقیه در بنیاد مسکن از سایت نهضت ملی مسکن روستای «طایقان» بازدید و تعدای از واحد‌های نوسازی شده روستایی را افتتاح کرد. بر اساس گزارش مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم، در این طرح تاکنون عملیات سفت‌کاری ۱۸۷۰ واحد به اتمام رسیده و ۱۱۰۰ نفر از متقاضیان نسبت به انتخاب واحد خود اقدام کرده‌اند.

بازدید از طرح خیابان اصلی روستای طایقان و بررسی روند اجرای فاز ۳ مسکن روستایی این روستا از دیگر برنامه‌های این سفر بود.

گفتنی است در این منطقه از سال ۱۴۰۰ تاکنون ۱۵۰ واحد به متقاضیان واگذار شده و در حال حاضر ۳۷ واحد باقی‌مانده در فاز پایانی (شامل واحد‌های طرح جوانی جمعیت و متقاضیان بومی روستا) در آستانه تحویل قرار دارد.