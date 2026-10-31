در دویست و چهل و چهارمین شب از اجتماعات مردمی ، مردم انقلابی خوزستان بیعت مجدد خود را با مقام معظم رهبری اعلام کردند.

دویست و چهل و چهارمین قرار شبانه خوزستانی‌ها در دفاع از ایران اسلامی

دویست و چهل و چهارمین قرار شبانه خوزستانی‌ها در دفاع از ایران اسلامی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مردم انقلابی خوزستان در دویست و چهل و چهارمین قرارشبانه خود با حضور در میادین و خیابان‌های مناطق شهری و روستایی استان با حضور حماسی میثاق دوباره خود را با آرمان‌های امامین انقلاب اسلامی و شهدای گرانقدر اعلام کردند.

حضور نوجوانان و جوانان سلحشور خوزستانی با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران جلوه زیبایی به اجتماعات شبانه مردم انقلابی خوزستان داده است و اعلام می‌کنند آماده دفاع از ایران اسلامی هستند.