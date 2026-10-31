هفته دوم رقابت‌های لیگ دسته یک فوتسال باشگاه‌های کشور، با میزبانی دو نماینده استان در شهر‌های مریوان و سنندج پیگیری شد.

یک پیروزی و یک تساوی حاصل کار نمایندگان استان در هفته دوم رقابت‌های لیگ فوتسال

یک پیروزی و یک تساوی حاصل کار نمایندگان استان در هفته دوم رقابت‌های لیگ فوتسال

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، حاصل تلاش نمایندگان استان در این دیدار‌های خانگی یک تساوی و یک پیروزی بود.

در گروه چهارم، تیم پاریزه کردستان در سالن شش هزار نفری مجموعه ورزشی ۲۲ گولان سنندج به مصاف تیم نود بیرجند رفت.

این دیدار در پایان با نتیجه تساوی ۴ بر ۴ خاتمه یافت.

در رقابت‌های گروه سوم نیز تیم واروانرژی مریوان دیگر نماینده استان در سالن ورزشی زاگرس مریوان میزبان تیم سروقامتان ابرکوه یزد بود.