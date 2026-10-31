مدیر کل غله و خدمات بازرگانی خوزستان گفت: تاکنون ۹۳ درصد از مطالبات گندمکاران استان پرداخت شده و پرداخت مابقی مطالبات در دستور کار است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امید جهان نژادیان در گفتگو با خبرنگار بیان داشت: در سال زراعی جاری، میزان خرید محصولات کشاورزی از کشاورزان سختکوش استان به رقم یک میلیون و ۴۵۰ هزار تن رسید.

وی ارزش گندم خریداری شده از کشاورزان خوزستان را ۶۸ همت عنوان کرد و افزود: تاکنون ۹۳ درصد از مطالبات پرداخت شده و تسریع در پرداخت باقی‌مانده مطالبات طی روزهای آینده در دستور کار است.