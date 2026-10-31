مدیر جهاد کشاورزی شهرستان باغملک استان خوزستان از تجهیز ۳۰ واحد نانوایی این شهرستان به سیستم دوگانه‌سوز و برگزاری مانور آمادگی انرژی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و صنفی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدقاسم خورشیدی گفت: در راستای تقویت تاب‌آوری شبکه تولید نان و آمادگی برای شرایط ناترازی انرژی، عملیات تجهیز و دوگانه‌سوز کردن ۳۰ واحد نانوایی در شهرستان باغملک با همکاری مجموعه‌ای از دستگاه‌های اجرایی و صنفی اجرا شد.

وی افزود: به‌منظور سنجش آمادگی واحدهای تولیدی، مانور عملیاتی مدیریت انرژی با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و صنفی برگزار شد.

خورشیدی تصریح کرد: در این مانور، عملکرد تجهیزات دوگانه‌سوز، زمان واکنش نانوایی‌ها و اقدامات ایمنی مورد ارزیابی قرار گرفت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان باغملک در پایان بیان داشت: اجرای این طرح، گامی مؤثر در تضمین پایداری تولید نان و افزایش آمادگی شهرستان در مواجهه با شرایط بحرانی است.