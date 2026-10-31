معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، بر ضرورت تغییر رویکرد از توسعه کالبدی صرف به سمت بازآفرینی هوشمندانه و تأمین مسکن عادلانه برای تمامی اقشار جامعه تأکید کرد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی نبیان، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، در سخنانی به مناسبت روز جهانی شهرها، بازآفرینی شهری را ضرورتی فراتر از نوسازی ساختمانی دانست که با هدف ارتقای هم‌زمان زیرساخت‌ها و بهبود اقتصاد محلی دنبال می‌شود.

وی تأکید کرد که چالش مسکن در دنیای امروز، فراتر از کمبود واحد ساختمانی، با پیچیدگی‌های مدیریت زمین، تأمین خدمات عمومی و عدالت فضایی گره خورده است.

در این راستا، رویکرد جدید وزارت راه و شهرسازی بر فراهم آوردن امکان برخورداری تمامی خانوارها از مسکن ایمن و متناسب با توان اقتصادی تمرکز دارد.

نبیان در ادامه با اشاره به چالش‌های سکونتگاه‌های غیررسمی، بر ضرورت اصلاح سیاست‌های عرضه زمین و مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد تأکید کرد و خاطرنشان نمود که مقابله با این پدیده نیازمند مداخلات ساختاری و فراتر از اقدامات مقطعی است.

وی تصریح کرد که سکونتگاه‌های کم‌برخوردار باید به عنوان بخشی از ساختار واقعی شهر مدیریت شوند و برنامه‌های بازآفرینی در این مناطق، باید با اولویت ارتقای امنیت سکونت، بهبود دسترسی به حمل‌ونقل و تقویت مشارکت اجتماعی اجرا شود.

وی افزود که پرهیز از جابه‌جایی ناخواسته ساکنان و حفظ پیوندهای اجتماعی، از اصول بنیادین در پروژه‌های ساماندهی است.

در پایان، وی بر اهمیت هماهنگی میان دستگاه‌های ملی، مدیریت‌های محلی و بخش خصوصی برای تحقق توسعه پایدار تأکید کرد و خاطرنشان نمود که موفقیت شهرهای آینده، با میزان کاهش نابرابری‌ها و تضمین حق زندگی شایسته برای همه شهروندان، بدون توجه به جایگاه اقتصادی یا جغرافیای سکونت، سنجیده خواهد شد.