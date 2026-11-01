امام جمعه زنجان، با تأکید بر نقش حیاتی فعالان فرهنگی در انتقال معارف به نسل جوان، خواستار برنامه‌ریزی هوشمندانه برای ماندگاری اثرات تربیتی اعتکاف شد.

اعتکاف، بستری برای پیوند نسل‌ها و انتقال معارف دینی

اعتکاف، بستری برای پیوند نسل‌ها و انتقال معارف دینی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان در جمع ائمه جماعات و فعالان فرهنگی استان با اشاره به اهمیت برگزاری آیین معنوی اعتکاف، از تلاش و همراهی دست‌اندرکاران این مراسم قدردانی کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی با اشاره به اهمیت فعالیت‌های آموزشی و تبلیغی در مساجد و مدارس، برایفای نقش استادان و فعالان دینی در انتقال معارف اسلامی به نسل‌های مختلف تأکید کرد و گفت: استمرار فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی می‌تواند زمینه آشنایی نسل جوان با آموزه‌های دینی را فراهم کند و پیوند میان نسل‌ها را در مسیر فراگیری معارف اسلامی تقویت کند

رئیس ستاد مرکزی اعتکاف کشور هم با تأکید بر ضرورت ارتقای هم‌زمان کمیت و کیفیت اعتکاف گفت: باید با برنامه‌ریزی هوشمندانه، زمینه ماندگاری آثار تربیتی این عبادت پس از پایان ایام اعتکاف فراهم شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین تکیه‌ای، با اشاره به روند گسترش اعتکاف در دهه‌های گذشته، این حرکت را از نمونه‌های قابل‌توجه احیای ظرفیت‌های دینی در جامعه دانست و بر نقش حمایت‌ها و هدایت‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی در توسعه این جریان تأکید کرد.

وی با تأکید بر اهمیت ثبت تجربه‌های تاریخی اعتکاف، تدوین تاریخ شفاهی اعتکاف را از جمله اقدامات مهم در این حوزه دانست.