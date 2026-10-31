شهردار یزد با اشاره به توقف فعالیت تعدادی از اتوبوس‌های بخش خصوصی به دلیل محقق نشدن توافقات مالی با رانندگان، از استقرار اتوبوس‌های جایگزین در مسیر‌های پرتردد و تلاش برای تأمین ناوگان جدید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، شهردار یزد در گفت‌و‌گو با خبر ۲۰ شبکه یزد از تلاش برای رفع مشکلات خدمات اتوبوسرانی شهر در پی توقف فعالیت تعدادی از اتوبوس‌های بخش خصوصی خبر داد.

محی‌الدینی با اشاره به مطالبات رانندگان بخش خصوصی گفت: بر اساس توافق صورت‌گرفته با شهرداری، قرار بود از ابتدای آذرماه کمک‌های مالی بیشتری به این بخش اختصاص یابد، اما با وجود امضای توافق، رانندگان امروز بدون هماهنگی قبلی از ارائه خدمات خودداری کردند.

وی افزود: در حال حاضر شهرداری برای هر دستگاه اتوبوس ماهانه ۱۶۵ میلیون تومان پرداخت می‌کند و رانندگان درخواست افزایش این مبلغ را دارند. موضوع افزایش کمک‌ها در حال بررسی و رایزنی است.

شهردار یزد با عذرخواهی از شهروندان و رانندگان اظهار داشت: برای جلوگیری از اختلال در جابه‌جایی مسافران، اتوبوس‌های جایگزین در مسیر‌های پرتردد مستقر شده‌اند، هرچند در برخی خطوط کم‌تردد مشکلاتی در ارائه خدمات وجود داشته است.

محی‌الدینی ادامه داد: تلاش می‌کنیم طی یکی دو روز آینده مشکلات موجود برطرف شود. همچنین برنامه‌ریزی برای خرید اتوبوس‌های جدید و تأمین تعدادی اتوبوس از سایر نقاط کشور در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به آغاز رایزنی‌ها برای بازگشت رانندگان بخش خصوصی به خطوط اتوبوسرانی گفت: بازگشت فعالیت‌ها به روال عادی به همکاری این رانندگان بستگی دارد و از شهروندان درخواست می‌کنیم تا زمان رفع کامل مشکلات، با شهرداری همکاری و همراهی داشته باشند.