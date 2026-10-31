مجموعه آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان، کاردان‌های فنی و معماران تجربی در استان خوزستان برگزار شد.

برگزاری آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان، کاردان‌های فنی و معماران تجربی در خوزستان

برگزاری آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان، کاردان‌های فنی و معماران تجربی در خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مجموعه آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان، کاردان‌های فنی ساختمان و معماران تجربی، روزهای ۷ و ۸ آبان‌ماه برگزار شد و حدود ۹ هزار و ۵۰ داوطلب در شهرهای اهواز، دزفول و بهبهان در این آزمون‌ها شرکت کردند.

این آزمون‌ها با هدف ارزیابی دانش و صلاحیت حرفه‌ای داوطلبان و فراهم‌کردن زمینه ورود واجدان شرایط به عرصه فعالیت‌های تخصصی ساختمان برگزار می‌شود.

قبولی در آزمون و طی مراحل قانونی مربوط، از گام‌های مهم دریافت پروانه اشتغال به کار و آغاز فعالیت حرفه‌ای در حوزه ساختمان به شمار می‌رود.