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مجموعه آزمونهای ورود به حرفه مهندسان، کاردانهای فنی و معماران تجربی در استان خوزستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مجموعه آزمونهای ورود به حرفه مهندسان، کاردانهای فنی ساختمان و معماران تجربی، روزهای ۷ و ۸ آبانماه برگزار شد و حدود ۹ هزار و ۵۰ داوطلب در شهرهای اهواز، دزفول و بهبهان در این آزمونها شرکت کردند.
این آزمونها با هدف ارزیابی دانش و صلاحیت حرفهای داوطلبان و فراهمکردن زمینه ورود واجدان شرایط به عرصه فعالیتهای تخصصی ساختمان برگزار میشود.
قبولی در آزمون و طی مراحل قانونی مربوط، از گامهای مهم دریافت پروانه اشتغال به کار و آغاز فعالیت حرفهای در حوزه ساختمان به شمار میرود.