

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پس از آن که تیم‌های ملی مردان و زنان بزرگسال جودو ایران با کسب ۸ مدال طلا، نقره و برنز عنوان قهرمانی رقابت‌های جام آسیا در سال ۲۰۲۶ به میزبانی اردن را به خود اختصاص دادند، امروز رقابت‌های رده سنی جوانان برگزار شد که طی آن مهشید صفری و سمیرا خاک‌خواه در اوزان منفی ۶۳ و منفی ۵۷ کیلوگرم به مصاف رقبای خود رفتند.

رقابت‌های جودو جام آسیا ۲۰۲۶ اردن در رده سنی جوانان امروز شنبه نهم آبان پیگیری شد که طی آن مهشید صفری و سمیرا خاک‌خواه در اوزان منفی ۶۳ و منفی ۵۷ کیلوگرم به مصاف رقبای خود رفتند.

مهشید صفری در نخستین دیدار خود برابر نماینده جمهوری آذربایجان روی تاتامی رفت، اما پس از دریافت سه اخطار نتیجه مبارزه را واگذار کرد تا و به گروه شانس مجدد رفت و با پیروزی برابر حریف خود در مبارزه رده بندی به مدال برنز رسید.

سمیرا خاک‌خواه دیگر ملی پوش جوان جودو ایران با شکست نماینده اردن به مرحله نیمه نهایی صعود کرد، اما در این مرحله برابر حریفی از آذربایجان شکست خورد و در مبارزه رده بندی حریفش را شکست داد و عنوان سوم و مدال برنز را از آن خود کرد.