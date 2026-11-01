هزار و ۸۱۱ واحد مسکونی و تجاری آسیب‌دیده در جنگ ارزیابی شد که از مجموع واحد‌های ارزیابی‌شده، ۴۰ واحد مسکونی و تجاری نیازمند احداث مجدد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان از تکمیل ارزیابی هزار و ۸۱۱ واحد مسکونی و تجاری آسیب‌دیده در جنگ خبر داد.

سید محمد موسوی، افزود: از مجموع واحد‌های ارزیابی‌شده، ۴۰ واحد مسکونی و تجاری نیازمند احداث مجدد بودند که شامل ۲۴ واحد مسکونی و ۱۶ واحد تجاری است.

وی افزود: هزار و ۲۱۱ واحد مسکونی در گروه واحد‌های نیازمند تعمیر قرار داشتند و ۲۲۱ واحد نیز از نظر لوازم معیشتی دچار آسیب شده بودند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان با اشاره به وضعیت واحد‌های نیازمند مقاوم‌سازی گفت: ۹ واحد نیز در این گروه قرار داشتند.