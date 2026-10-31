به گزارش خبرگزاری صداوسیما، روابط عمومی نیروی دریایی ارتش اعلام کرد: بعد از ظهر امروز، یک فروند نفت‌کش متخلف که بی توجه به هشدارها، در محدوده ممنوعه و ناامن در شرق تنگه هرمز تردد می‌کرد، براثر برخورد با مین‌های دریایی دچار آتش سوزی شد.

نیروی دریایی ارتش اعلام کرد، علیرغم ادعا‌های دروغ رییس جمهور آمریکا، سیاست جمهوری اسلامی ایران در مدیریت تنگه هرمز غیر قابل تغییر است و تمامی شناورها، به‌ویژه نفت‌کش‌ها و کشتی‌های تجاری، باید ضمن رعایت کامل هشدار‌های دریایی و محدوده‌های ممنوعه، از ورود به مناطق ناامن و خاموش‌کردن سامانه‌های شناسایی و ردیابی خودداری کنند.