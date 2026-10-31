مدیریت هماهنگی ترویج و آموزش جهاد کشاورزی استان قزوین با تغییر رویکرد از آموزش‌های کلاسی به سمت آموزش‌های عملی و استفاده از بسترهای دیجیتال، از ایجاد شبکه کارآفرینی زنان روستایی و تقویت زنجیره ارزش محصولات راهبردی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مرتضی‌نژاد، مدیر هماهنگی ترویج و آموزش جهاد کشاورزی استان قزوین، در گفتگوی ویژه خبری شبکه قزوین با ارائه آماری از فعالیت‌های این مدیریت، بر نقش کلیدی زنان و فناوری در توسعه کشاورزی تأکید کرد.

توانمندسازی زنان و زنجیره ارزش

وی با اشاره به اهمیت جایگاه زنان در بخش کشاورزی و دامداری، اعلام کرد که در حال حاضر بیش از ۳۰۰ زن تحصیل‌کرده در بخش‌های روستایی فعال هستند.

وی افزود: «ما موفق شده‌ایم با راه‌اندازی ۶۰ صندوق خرد زنان روستایی در سطح استان، ۸۰ کارآفرین زن را در این حوزه ایجاد کنیم. همچنین پروژه‌های ملی در قالب سه زنجیره ارزش، از جمله تولید گیاهان دارویی و مرغ بومی، با تمرکز ویژه بر واحد امور زنان در حال پیشبرد است.»

تغییر رویکرد از آموزش کلاسی به عملی

مرتضی‌نژاد با نقد روش‌های سنتی آموزشی گفت: «برخلاف تصور عمومی، فعالیت‌های ما صرفاً به صورت کلاس‌های آموزشی نیست. هدف اصلی ما تربیت “فرد ماهر” از طریق دوره‌های عملی و میدانی است که منجر به صدور گواهی‌های آموزشی معتبر برای بهره‌برداران می‌شود.»

ورود به عصر رسانه و دیجیتالی شدن ترویج

وی در ادامه به نقش اداره رسانه در عصر ارتباطات اشاره کرد و افزود: «ما برای تسهیل دسترسی کشاورزان به اطلاعات، از بسترهای اجتماعی نظیر ایتا، روبیکا و آپارات استفاده می‌کنیم. تولید پادکست و کلیپ‌های آموزشی کوتاه و بلند، بخشی از راهبرد ما برای مدیریت ترویج در عصر رسانه است.»

ساختار پشتیبانی و تدارکات

مدیر ترویج استان در پایان به ساختار اداری این مدیریت اشاره کرد و گفت که علاوه بر آموزش، اداره «تجهیز، شبکه و پشتیبانی» مسئولیت حمایت از مراکز جهاد کشاورزی، مدیریت شبکه‌های ارتباطی انسانی (مددکاران و رهبران محلی) و انجام امور تدارکاتی و تجهیز فیزیکی مراکز را بر عهده دارد.