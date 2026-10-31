به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ولی‌الله حیاتی با اشاره به دستور استاندار و اهتمام ویژه وی در موضوعات پدافند غیرعامل تصریح کرد: با برنامه‌ریزی دقیقی که صورت گرفته، علاوه بر تولید سی میلیون قرص نان صنعتی در استان تا پایان آذر ماه، به رقم قابل قبولی از دوگانه‌سوزی نانوایی‌های سطح استان خواهیم رسید.

وی با تأکید بر اهمیت پدافند غیرعامل در تأمین امنیت غذایی و پایداری زیرساخت‌های خدماتی استان خاطرنشان کرد: طرح دوگانه‌سوز کردن نانوایی‌ها یکی از اقدامات راهبردی در راستای افزایش تاب‌آوری واحد‌های تولید نان در شرایط بحرانی است و دستگاه‌های متولی موظف‌اند روند اجرای آن را با جدیت پیگیری کنند.

معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان با اشاره به اینکه پدافند غیرعامل تنها به حوزه‌های نظامی محدود نمی‌شود، اظهار کرد: تأمین پایدار نان به عنوان قوت اصلی مردم، از مصادیق روشن پدافند غیرعامل است و اجرای طرح دوگانه‌سوزی در نانوایی‌ها می‌تواند در شرایط اضطراری، خدمات‌رسانی به مردم را بدون وقفه تضمین کند.

حیاتی با قدردانی از همراهی دستگاه‌های اجرایی در اجرای برنامه‌های پدافند غیرعامل استان گفت: هماهنگی میان نانوایان، اتحادیه‌های مربوطه و دستگاه‌های خدمات‌رسان، زمینه لازم را برای اجرای موفق این طرح فراهم کرده است و انتظار می‌رود روند دوگانه‌سوز کردن واحد‌های نانوایی با سرعت بیشتری ادامه یابد.

وی در پایان با تأکید بر لزوم نظارت مستمر بر اجرای طرح و رفع موانع پیش روی نانوایان تصریح کرد: دستگاه‌های متولی باید گزارش پیشرفت کار را به صورت منظم ارائه کنند تا با شناسایی به‌موقع مشکلات، زمینه تحقق کامل اهداف تعیین‌شده در این حوزه فراهم شود.