چهارمین جشنواره ملی تئاتر آئینی سنتی و آئین‌های نمایشی زیویه سقز به ایستگاه پایانی رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در این رویداد فرهنگی هنری ۱۲ گروه داخلی و خارجی به اجرای برنامه پرداختند.

به گفته زارع زاده دبیرجشنواره، ۸۴ اثر نمایشی به این رویداد ملی ارسال شد که در پایان آثار هنرمندان استان‌های کردستان، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویر احمد، گیلان و یک اثر از کشور عراق به بخش پایانی راه یافتند.

چهارمین دوره جشنواره ملی تئاتر آئینی سنتی و آئین‌های نمایشی زیویه به مدت ۴ روز در شهر‌های سقز، بانه و سنته برگزار شد.

این جشنواره عصر امروز با معرفی نفرات و آثار برتر به کار خود پایان داد.