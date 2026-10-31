به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، امامان جمعه صومعه سرا و گوراب زرمیخ در جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر این شهرستان با تأکید بر استمرار تجمعات شبانه و حضور پرشور مردم دراین تجمعات، حفظ و ارتقاء ارزش‌های اسلامی و شیوه‌های مطلوب و مناسب اشاعه فرهنگ عفاف و حجاب گفت:حفظ اتحاد و انسجام ملی از مهمترین مصادیق معروف است.

سعید رحمت زاده نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی در این جلسه با اشاره به اهمیت جایگاه فریضه امر به معروف و نهی از منکر در تعالی جامعه اسلامی، بر نقش محوری نهاد‌های اجرایی و فرهنگی در ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر دراین شهرستان تأکید کرد.

حمید رضایی فرماندار صومعه‌سرا نیز در این جلسه نهادینه‌سازی معروفات در حوزه‌های اداری، اجتماعی و فرهنگی نیازمند رویکردی علمی، ایجابی و مشارکت همگانی است و مدیران دستگاه‌ها باید در این زمینه پیشگام باشند.