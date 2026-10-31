

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در دیدار ابوالفضل فتوحی مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان پویا شیمی با فرماندار ویژه میبد، زمینه‌های همکاری برای اجرای طرح‌های زیست‌محیطی در شهرستان، به‌ویژه تصفیه پساب کارخانجات صنعتی و کنترل آلودگی ناشی از غبار سنگ‌شکن‌ها و معادن، مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست با توجه به دغدغه‌های سیدمهدی طباطبائی فرماندار ویژه میبد در زمینه مسائل زیست‌محیطی و سوابق اجرایی این شرکت در سطح کشور، پیشنهاد اجرای طرح‌های زیست‌محیطی به‌صورت پایلوت در شهرستان میبد مطرح شد.

مقرر شد؛ شرکت پویا شیمی با همکاری فرمانداری ویژه میبد، ظرفیت‌ها و واحد‌های صنعتی دارای مشکلات زیست‌محیطی را شناسایی کرده و زمینه معرفی این شرکت به صنایع شهرستان برای بهره‌گیری از راهکار‌های تخصصی در حوزه تصفیه پساب‌های صنعتی و کنترل آلودگی‌های ناشی از فعالیت معادن و سنگ‌شکن‌ها فراهم شود.

فرماندار ویژه میبد در این دیدار با قدردانی از حضور هیئت شرکت دانش‌بنیان پویا شیمی، بر ضرورت توجه جدی به پیشگیری از آلودگی‌های زیست‌محیطی و جلوگیری از شیوع بیماری‌های مرتبط با آلودگی آب و هوا تأکید کرد.

سیدمهدی طباطبایی همچنین با اعلام حمایت فرمانداری از این همکاری، آمادگی مجموعه فرمانداری را برای معرفی واحد‌های صنعتی دارای مشکلات زیست‌محیطی و تسهیل ارتباط و همکاری آنها با این شرکت دانش‌بنیان اعلام کرد