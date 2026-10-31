مدیر کل غله و خدمات بازرگانی خوزستان گفت: به علت وجود سنگ ریزه و خاک در محموله گندم، یک سیلوی متخلف در استان مهر موم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امید جهان نژادیان امروز شنبه نهم آبان در گفت‌و‌گو با خبر ساعت ۱۷ سیمای خوزستان افزود: در راستای صیانت از کالا‌های اساسی، همکاران ما در هنگام بارگیری یک محموله گندم که در حال ارسال به خارج از استان بود مشاهده کردند که این محوله دارای کیفیت مناسب نمی‌باشد.

وی با اشاره به اینکه با هماهنگی دستگاه‌های قضایی و امنیتی تا تعیین تکلیف نهایی موضوع این سیلو مهر موم شده است، ادامه داد:این محموله فاقد هر گونه مشکل میکروبی بوده است و فقط در محموله گندم سنگ ریزه و خاک مشاهده شده است.

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی خوزستان تاکید کرد: تمامی محموله‌های گندم و سیلو‌های نگهداری این محصول راهبردی به طور مستمر توسط معاونت غذا و دارو دانشگاه، اداره کل استاندارد استان و بازرسان اداره کل غله و خدمات بازرگانی مورد بازرسی و آرمایش قرار می‌گیرند وبا هر گونه تخلف برخورد خواهد شد.